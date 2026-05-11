Els Minyons completen la catedral a la Fira Modernista

Cal Reig ha estat testimoni aquest dissabte d’una nova estrena dels Minyons de Terrassa en aquest primer tram de temporada. En el marc de la Fira Modernista i celebrant el Memorial Xavi Bacardit, la colla malva ha fet un salt qualitatiu important descarregant el seu primer 5 de 8 de l'any.
La diada ha començat amb tres pilars de quatre simultanis que han donat pas a les rondes de castells.
L’objectiu principal de la jornada s'ha assolit en primera ronda en forma de la catedral: un 5 de 8 de postal que ha demostrat la feina ben feta als assajos. Per acompanyar aquesta estrena, els de la camisa malva han tornat a demostrar el seu domini sobre els folres completant un nou 2 de 8 amb folre i tancant les rondes amb un solvent 4 de 8.
L’actuació s'ha segellat amb la descàrrega de dos pilars de cinc, tancant una jornada rodona malgrat la inestabilitat meteorològica, que no ha impedit que el públic omplís la seu dels malves per gaudir dels castells juntament amb els Castellers de Sarrià i els Castellers de Cornellà.
Amb la catedral ja al sarró, la colla referma els seus objectius i segueix greixant les estructures de la gamma alta de vuit per seguir fent passos endavant.
Propera parada: Sant Boi de Llobregat
Els Minyons no s'aturen i ja preparen la propera sortida fora de casa. El proper diumenge, 17 de maig, la colla es desplaçarà al Baix Llobregat per actuar a Sant Boi de Llobregat. La diada començarà a les 11:30 h, on els terrassencs buscaran mantenir el nivell exhibit aquest cap de setmana a Terrassa.