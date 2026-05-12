Tempesta a la vista a Terrassa: activen el pla d’emergència per inundacions

El paraigua tornarà a ser protagonista aquest dimarts a Terrassa. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja que afectarà bona part del país, inclòs el Vallès Occidental, de cara a la tarda.
L’alerta estarà activa entre les 14 i les 20 hores i preveu la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla INUNCAT.
Les comarques amb una probabilitat més alta de superar aquest llindar són l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental.
Així, Terrassa es troba dins de la zona afectada per aquest episodi de precipitacions intenses. De fet, l'alcalde ha activat en alerta el pla d'emergència municipal per risc d'inundacions.
L’avís a la nostra comarca és alt, de grau taronja, amb un nivell de perill màxim de 3 sobre 6. El Meteocat adverteix que els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i, localment, de calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent.
Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d’aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.
Es recomana a la ciutadania:
- Evitar aparcar en rieres o punts inundables
- No travessar mai rius, rieres ni zones negades, ni a peu ni amb vehicle
- Reduir la mobilitat en cas de fortes precipitacions
- Allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis inundables
- Seguir l’evolució de les previsions meteorològiques i les indicacions de les autoritats