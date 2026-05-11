Matí complicat a FGC: alteracions a la línia de Terrassa

El servei de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha recuperat la normalitat cap a les 8.45 hores d'aquest dilluns i tots els trens tornen a circular amb la freqüència de pas habitual.\r\n\r\nTant la línia S1 Terrassa com la S2 Sabadell han funcionat temporalment amb alternacions durant el matí. En un primer moment, s'han alterat les freqüències de pas entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacionals Unides i Sabadell Parc del Nord. Minuts més tard, el servei de trens en destinació a Barcelona Plaça Catalunya funcionaven fora de l'horari habitual.\r\n\r\nSegons ha informat la companyia, la incidència ha estat provocada per la presència d’una persona a la via, fet que ha obligat a modificar la circulació habitual dels trens.\r\n