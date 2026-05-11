L'home accidentat en patinet per un sot a la Rambla, en situació "límit"

L’home de 53 anys que dimecres passat va patir un greu accident amb patinet elèctric a la rambla d’Ègara, a l’altura del carrer de Volta, continua ingressat a l’UCI de MútuaTerrassa en estat crític. Segons ha explicat el seu germà al Diari de Terrassa, la situació és “límit” i els metges els han traslladat que “el cervell s’està morint” a causa de la pressió provocada per l’hemorràgia cerebral.
“Necessiten un miracle perquè guanyi una mica d’espai dins la cavitat cranial”, relata el familiar. Segons detalla, els professionals sanitaris estan intentant frenar la inflamació amb un “còctel de fàrmacs”, amb l’esperança que el cervell deixi de comprimir-se i la situació no continuï empitjorant.
L’afectat va patir una contusió pulmonar, una clavícula i una costella trencades, així com un vessament cerebral, després que la roda del patinet impactés contra un sot de l’asfalt mentre circulava correctament per la calçada. Ara per ara, continua ingressat a l’UCI i, segons el seu germà, el seu estat ha empitjorat els darrers dies. “Ha perdut la consciència”, diu, afegint que “no articula cap paraula i dorm el 90% del temps. Ja ni tan sols es queixa”.
Els metges han plantejat a la família la possibilitat d’una intervenció quirúrgica si no hi ha millora, tot i advertir-los dels riscos i de les possibles seqüeles greus que podria comportar. “L’operació potser li salvaria la vida, però li deixaria en un estat molt delicat”, assenyala el familiar. Ara per ara, els sanitaris prioritzen altres tractaments abans d’arribar a aquesta última opció.
El germà de la víctima ha volgut insistir també que l’home, que circulava per la calçada, “anava a la velocitat permesa” quan es va produir l’accident. “Era un patinet de sèrie, no estava trucat. No anava amb el mòbil, ni drogat, ni begut”, afirma. Segons explica, es tracta d’“una persona tranquil·la, implicada amb la ciutat i amb la cultura popular”, membre dels Minyons de Terrassa. El familiar lamenta alguns comentaris apareguts a les xarxes socials després de la publicació de la notícia i demana humanitat davant una situació tan delicada. “Darrere de cada víctima hi ha una família passant els seus pitjors moments”, expressa.
Al mateix temps, manté la denúncia sobre l’estat de l’asfalt a diversos punts de la ciutat. “Aquest accident era evitable”, assegura. Segons defensa, el problema no és només el sot on es va produir la caiguda, sinó “la manca de manteniment” de molts carrers de Terrassa.