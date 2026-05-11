L'estrena del concurs InterEnginy marca la nova Setmana Cultural de la UPC a Terrassa

La Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC) a Terrassa celebra, entre el 12 i el 14 de maig, una nova edició de la seva Setmana Cultural amb una novetat destacada al programa: el concurs InterEnginy. Aquesta competició, impulsada per la Sotsdirecció d’Innovació docent de l'Eseiaat, neix amb la voluntat de posar a prova els coneixements tècnics dels alumnes de la fase inicial dels graus en un context distès.
El certamen se celebrarà el 13 de maig, de 10 a 12 hores, a l'escenari situat al pàrquing de l'edifici TR5, on 16 equips de quatre estudiants competiran per endur-se una tauleta digital com a premi.
Més enllà d'aquesta estrena, el campus terrassenc recupera la seva cita anual amb un programa que supera les 40 activitats i que mobilitza més de 50 voluntaris sota la coordinació de les delegacions d'estudiants de l'Eseiaat i el CITM. Segons expliquen els mateixos organitzadors, es tracta de "la festa de tot el campus universitari de Terrassa on participen totes les facultats i simpatitzants. Tres dies d'absoluta joia i celebració per celebrar la fi dels exàmens".
L'Olimpíada de Graus i l'esport a Vallparadís
Per tercer any consecutiu, l'organització manté l'Olimpíada de Graus, una iniciativa que busca maximitzar la participació en totes les propostes del calendari. Aquest concurs col·lectiu premiarà els estudiants del grau que aconsegueixin registrar una major assistència conjunta al llarg de les tres jornades. El lliurament del guardó d'aquesta competició es farà el dijous a les 23 hores, just abans del tancament de la festa.
L'esport també tindrà un paper protagonista amb la celebració de la cursa de 5 quilòmetres el dijous 14 de maig. La prova començarà a les 11 hores des de la plaça del Campus i transcorrerà pel parc de Vallparadís. Aquesta activitat s'afegeix als tradicionals tornejos de futbol, bàsquet i pàdel que s'aniran succeint durant tota la setmana.
Tres dies lúdics a la plaça del Campus
L'oferta lúdica es completa amb propostes tan variades com un escape room, escacs, jocs virtuals i de taula, una gimcana i el divertit de menjaflams. La gastronomia també hi serà present amb les tradicionals paelles a l'aire lliure cada dia i el clàssic concurs de paelles. La música en viu i els concerts a la plaça del Campus serviran per tancar la programació abans que la celebració es desplaci a una coneguda sala de festes de la ciutat, on la festa major universitària finalitzarà amb una sessió fins ben entrada la matinada del 15 de maig.