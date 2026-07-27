Reparen panots danyats al carrer Major

Les temperatures extremes que ha viscut Terrassa aquest juliol han passat factura al paviment del centre. L’Ajuntament ha hagut de posar en marxa obres de manteniment per reparar les llambordes ceràmiques del carrer Major, després que se substituïssin ara fa tot just un any.
Segons fonts municipals, les actuals obres consisteixen a repassar i reparar algunes de les peces del paviment del tram comprès entre el carrer de la Unió i la plaça Vella, on entre agost i setembre del 2025 es va dur a terme una substitució integral del panot vermell característic. Aquella actuació, que va costar 47.190 euros i va durar cinc setmanes, va consistir a arrencar les peces antigues i col·locar-ne de noves, a més de canviar l’orientació per situar-les paral·leles al sentit de circulació i reforçar el rejuntat amb morter d’alta resistència. L’objectiu era allargar la vida útil del paviment i evitar els danys causats pel pas de vehicles de mercaderies. Però el que no es va poder preveure és que l’estiu del 2026 portaria temperatures extremes que han superat els 38 graus a la ciutat, i que han provocat que algunes de les juntes s’hagin dilatat més del previst, fet que ha generat pressió entre les peces veïnes i ha causat fissures, aixecaments i desnivells.
La dilatació tèrmica, un fenomen que ja es va tenir en compte en el projecte de substitució, amb juntes de dilatació cada 15 metres quadrats, ha superat les previsions davant d’una calor continuada que s’ha allargat durant setmanes.
Reparació amb recursos propis
La intervenció actual, que s’està executant amb recursos propis de l’Ajuntament, no és tan ambiciosa com la de l’any passat. Els operaris estan repassant puntualment les peces afectades: les retiren, n’ajusten la base i les tornen a col·locar de manera que puguin tolerar millor les dilatacions.
El pas continuat de vehicles pesants per les àrees de vianants del centre amb aquest panot vermell ha anat provocant trencaments i desnivells constants al ferm. Això va motivar les obres de reposició al carrer Major l’any 2025, així com els treballs de reposició dels últims mesos en un tram al carrer de la Unió, amb un pressupost de 85.542,58 euros. A més, des del consistori s’ha programat una intervenció similar a la plaça de Salvador Espriu, que s’executarà durant la pròxima tardor per completar la millora de l’espai. En tots els casos s’ha utilitzat morter cimentós d’alta resistència, amb l’objectiu de reforçar la durabilitat d’un paviment que, com s’ha vist al carrer Major, en algunes peces no ha pogut resistir plenament els efectes de la intensa calor estival.
La factura del paviment del centre
El manteniment del paviment de llambordes a l’illa de vianants de Terrassa suposa una partida recurrent per a les arques municipals. Tot i que dades històriques d’anys anteriors apuntaven a una inversió global que podia vorejar els 180.000 euros anuals en la conservació d’aquests vials. L’exemple més recent es reflecteix en obres específiques com la reposició al carrer Major, l’any 2025, que va costar 47.000 euros i ara ha requerit una nova actuació de manteniment. Aquestes dades posen de manifest l’esforç econòmic que requereix preservar un entorn comercial molt castigat tant per la intensitat del trànsit de mercaderies com pels efectes meteorològics extrems, que obliguen a destinar recursos constants a reajustar i consolidar el ferm amb morters d’alta resistència.