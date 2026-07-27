David Carballo, creador de l'escultura amb què Plex va sortir a la "Velada del Año": "Hi ha dos influencers que ja m'han contactat per a la propera edició"

L’entrada de
Plex a la “Velada del Año 6” va ser una de les més espectaculars de la nit. El creador de continguts va aparèixer muntat sobre un imponent lleó alat de cinc metres de llarg, una escultura que va captar totes les mirades durant l’esdeveniment organitzat per Ibai Llanos dissabte passat a l’ estadi de La Cartuja de Sevilla, que va arribar a fregar els vuit milions d’espectadors simultanis. El que molts desconeixien és que aquella peça es va gestar en un taller de Terrassa.
Darrere de l’obra hi ha
David Carballo (35 anys), escultor extremeny establert a la ciutat des de fa sis anys i únic responsable de DCP Escultor, un taller especialitzat en escultures de gran format, attrezzo i peces per a cinema, esdeveniments i produccions audiovisuals. Tot i haver treballat per a companyies com HBO, Netflix, Riot Games o PlayStation, reconeix que poques vegades el públic arriba a saber qui hi ha darrere d’aquestes creacions.
L’encàrrec li va arribar de la mà d’
Horror Box, empresa amb la qual ja havia col·laborat anteriorment i que també havia participat en l’entrada de Plex de fa dues edicions. “Vam mantenir diverses reunions perquè inicialment la idea era una altra, però ens vam haver d’adaptar a les limitacions d’espai dels passadissos per on havia de circular l’escultura”, explica David Carballo. El projecte va evolucionar fins a convertir-se en un lleó alat, una proposta inspirada en les referències facilitades per l’entorn de Plex i que permetia una silueta més baixa per facilitar-ne el recorregut.
David Carballo, amb l'escultura que va protagonitzar l'entrada de Plex a la "Velada del Año"
La peça va començar amb un model digital en tres dimensions, que es va anar ajustant fins a obtenir el disseny definitiu. A partir d’aquí, Carballo
va combinar tècniques clàssiques i noves tecnologies. “És un híbrid entre l’escultura tradicional i la impressió 3D”, resumeix. Algunes parts es van fabricar amb escuma i poliuretà, posteriorment tallats manualment, mentre que altres es van reforçar amb fibra de vidre, massilla i una estructura metàl·lica interior per garantir-ne la resistència.
Malgrat les seves dimensions, el projecte s’havia de completar en només tres setmanes. De fet, el calendari va ser encara més ajustat, ja que la peça havia d’estar acabada uns dies abans per poder-se traslladar en tràiler fins a Sevilla i superar totes les proves prèvies a l’espectacle. “Anàvem molt justos i els nervis eren constants perquè tot arribés en perfecte estat”, recorda.
Un canvi a contrarellotge
Quan semblava que l’escultura ja estava acabada, va arribar el canvi que ho va capgirar tot. A només 72 hores d’entregar-la,
es va decidir modificar completament la posició de les ales. Inicialment anaven plegades cap avall per facilitar el pas pels accessos, però finalment es va optar per instal·lar-les cap amunt i muntar-les un cop superat aquest recorregut. “La peça estava acabada, però ens la jugàvem molt perquè sabíem que amb les ales aixecades passava de ser un 7,5 a un 10”, expressa. Aquesta modificació va obligar a reconstruir part de l’estructura perquè les ales poguessin muntar-se i desmuntar-se mitjançant un sistema de cargols.
David Carballo va assumir
pràcticament en solitari tota la construcció al seu taller de Terrassa. Només en els últims dies, coincidint amb aquest retoc d’última hora, vuit professionals de l’empresa que havia encarregat el projecte es van incorporar per ajudar-lo a completar el muntatge dins del termini previst.
L’escultor no va poder assistir en directe a La Cartuja. Després de setmanes dormir, com a màxim, tres o quatre hores al dia, assegura que estava “literalment destrossat” i va seguir l’esdeveniment des de casa, pendent del telèfon per si sorgia qualsevol incidència. Tot i això, veure la seva obra davant de milions d’espectadors va tenir un significat especial. “Habitualment faig peces que veu molta gent, però gairebé ningú sap qui les ha fet. Aquesta vegada he pogut ensenyar tot el procés de creació i la resposta està sent espectacular”, diu.
El vídeo que ha publicat al seu Instagram (
) mostrant el pas a pas de la construcció ja acumula milers de visualitzacions i nombrosos missatges de felicitació. “La gent està valorant molt la feina que hi ha darrere de la peça, i això fa especial il·lusió perquè aquest reconeixement no acostuma a arribar”, assegura. @dcpescultor
David Carballo, amb l'escultura que va protagonitzar l'entrada de Plex a la "Velada del Año"
Ja pensen en ell per a la setena edició
L’èxit del lleó alat de la “Velada del Año 6” ja ha començat a donar els seus fruits. David Carballo assegura que “hi ha dos influencers que m’han contactat perquè, si participen a la pròxima edició, els faci l’escultura per a la seva entrada”. L’escultor explica que tots dos ja li han traslladat la seva confiança: “M’han dit que, si surten escollits, ja saben qui els farà l’obra”. Tot i això, adverteix que encara és aviat per donar res per fet, ja que abans caldrà valorar “el pressupost disponible i tota la logística que comporta una producció d’aquestes característiques”.