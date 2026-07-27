FGC interromp la circulació en un tram de la línia Barcelona-Vallès durant 13 dies

Els usuaris de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es quedaran sense servei de trens entre Sarrià i Gràcia durant 13 dies. El tram entre aquestes dues estacions quedarà tallat de l’11 al 23 d’agost amb motiu d’obres de renovació de la via. Mentre duri l’afectació, la companyia oferirà un servei alternatiu d’autobusos per la Via Augusta que connectarà Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià.
Els trens de les línies S1 i S2 que circulin entre les estacions de Sarrià i Terrassa Nacions Unides i Sabadell Parc del Nord mantindran els horaris habituals. Els trens entre Gràcia i Pl. Catalunya modificaran els seus horaris habituals i circularan amb una freqüència màxima de 18 trens per hora i sentit. Mentrestant, els trens de les línies L7 i L12 conservaran els horaris habituals.
Segons explica FGC, el tall de servei s’ha programat en unes dates de baixa demanda amb l’objectiu de minimitzar l’impacte en els usuaris.
L’actuació permetrà implantar a la via 1, al tram entre les estacions de Gràcia i Muntaner, una nova via en placa formigonada que substituirà l’actual via sobre balast i es renovaran les diagonals del tram Muntaner – La Bonanova sobre via en placa formigonada. L’objectiu de l’obra és millorar la robustesa del servei i reduir els costos de manteniment. La intervenció forma part del projecte de la renovació de via entre Plaça Catalunya i Sarrià, una part del qual ja s’ha executat, concretament al tram Sarrià-Les Tres Torres-La Bonanova-Muntaner.
Els treballs previs, que van començar al maig, no han causat fins ara afectació del servei, ja que es duen a terme fonamentalment en horari nocturn, fora de l’horari comercial.
Entre el 4 i el 30 d’agost, les obres comportaran diverses afectacions als carrils de circulació de la Via Agusta (talls parcials i estretaments) en el tram entre els carrers Madrazo i Ganduixer, a Barcelona, i també el desviament del carril bici en algun tram puntual.