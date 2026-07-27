Terrassa renova el Pacte per a l’Accessibilitat amb l’avís que queda molta feina a fer

L’Ajuntament i les entitats han signat aquest dilluns el nou Pacte Terrassa per l’Accessibilitat Universal, aprovat per unanimitat al ple, en un acte al Saló de Sessions. Catorze anys després del primer acord del 2012, el teixit associatiu lligat a la Taula Local de Capacitats Diverses ha celebrat els avenços, però ha exigit que el text “no quedi en una foto”. “Ha de ser una eina activa amb pressupostos, recursos humans i tècnics, una oficina i una comissió que representi totes les realitats”, ha reclamat Paqui Torres, de Prou Barreres. L’entitat ha defensat fites com “entrar i sortir de casa amb llibertat”, “àrees de vianants accessibles”, un transport públic adaptat a “preus raonables” o la implantació de l’assistència personal “per ser veritablement autònoms”.
L’alcalde, Jordi Ballart, ha presidit l’acte i ha agraït l’esperit col·laboratiu i crític de les entitats, “perquè és una de les claus de la democràcia”, ha afirmat, tot recordant que el centre del pacte són les persones. Per a Ballart, l’accessibilitat és “un dret de ciutadania” i “una condició imprescindible perquè tothom pugui participar plenament en la vida de la ciutat”, no només per a un col·lectiu. L’alcalde ha avisat que la signatura “no és un punt d’arribada”, sinó un dret transversal que ha d’impregnar àmbits com l’espai públic, la cultura o l’esport, i ha fet una crida a “no resignar-nos mai a deixar les coses tal com estan”. La regidora Meritxell Lluís ha afegit que la meta és garantir “el projecte de vida” en una ciutat "oberta, inclusiva i justa per a tothom": "És poder arribar, però també participar i, sobretot, sentir-se part de la comunitat". Segons Lluís, “cada barrera que eliminem és una porta que obrim”.
Un camí sense barreres invisibles
Els representants de les entitats promotores (Prou Barreres, ONCE, Coordinadora Capaç i APESOTE) han destacat el camí fet. El director de l’ONCE a Terrassa, José Juan Rodríguez, ha afirmat que la ciutat és “un mirall en el qual s’hauria de mirar la resta d’ajuntaments”, però ha avisat que “l’accessibilitat no és una meta estàtica, és un camí continu”. En aquest sentit, ha destacat que “és vital continuar avançant amb la mateixa força per adaptar-se a les noves necessitats cognitives i digitals”. Carles Godall, de la Coordinadora Capaç, ha celebrat la millora als parcs infantils de la ciutat, però ha exigit pressupost i objectius concrets. A més, ha alertat de les barreres invisibles: “No només són els graons, també ho és no comprendre un tràmit o perdre’s en un espai públic”, ha advertit.
L’acord ha aplegat el suport d’una àmplia representació de les entitats que treballen amb persones amb discapacitat amb la signatura d’una desena com Prodis, LaFACT Social, la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) i el CDIAP Magroc, entre d’altres.
La figura del supervisor
Més enllà de l’acte, preguntat pel Diari, l’activista Jordi Dueso, membre de l’Observatori de Drets Socials, alerta de les mancances que encara dificulten l’autonomia a persones amb discapacitat. Les entitats reclamen responsabilitats fermes i l’existència d’una figura que supervisi l’accessibilitat d’obres i comerços abans d’inaugurar-se per evitar que s’incompleixin els projectes i que es respectin les normatives. Sense aquesta supervisió es continuaran creant espais "que incompleixen els drets bàsics".
El salt a l'accessibilitat cognitiva i digital
L’actualització del Pacte Terrassa per l’Accessibilitat Universal evidencia l’evolució en la comprensió d’aquest dret al llarg de més d’una dècada. Si bé fa catorze anys els esforços municipals i associatius se centraven de manera quasi exclusiva en la supressió de barreres físiques a la via pública i als edificis, el nou acord assumeix nous escenaris. Tal com van assenyalar les diferents entitats, avui dia les anomenades barreres invisibles són tingudes en compte. Aquestes barreres inclouen la inaccessibilitat d’algunes eines digitals o la falta d’indicacions clares per orientar-se. Com va constatar Meritxell Lluís, encara existeixen “actituds que exclouen”, unes dificultats a les quals el nou pacte busca posar fi.