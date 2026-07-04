La festa a un altre ritme

La Festa Major de Terrassa compta amb centenars d’actes, però sovint les propostes menys conegudes són les que et porten a descobrir un patrimoni que encara et sorprèn, un ball singular o una fira diferent. Si busques viure la celebració d’una manera alternativa, la ciutat amaga petits tresors per a tu. I si necessites una pausa, aprofita els espais lliures de soroll per desconnectar i carregar piles!
Camí de Sant Jaume
Ruta per Terrassa: descobrir la ciutat medieval amb ulls de pelegrí
Per a aquells que vulguin descobrir la història de la ciutat des d’una perspectiva diferent, els Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa proposen una experiència singular. Es tracta de conèixer la Terrassa medieval a través dels ulls d’un pelegrí, resseguint el Camí de Sant Jaume al seu pas pel municipi. L’activitat compta amb dues sortides: la primera serà aquest dissabte a les 9 hores des de la Plaça Vella, sense necessitat d’inscripció prèvia. L'endemà, a les 8.30 hores, arrencarà la Ruta Jacobea des de la capella de Sant Jaume del Pla del Bonaire, on sí que caldrà haver-se inscrit abans. L’organització recomana portar aigua i barret.
Museus
Portes obertes al patrimoni: la petjada d'Alexandre de Riquer
La Festa Major també convida a endinsar-se en la cultura de la ciutat a través de les jornades de portes obertes al Museu de Terrassa, una iniciativa que ja es va posar en marxa divendres. Es poden visitar lliurement espais emblemàtics com el Castell Cartoixa de Vallparadís, la Casa Alegre de Sagrera i la Seu d’Ègara. Dins d’aquesta oferta, prendrà un protagonisme especial l’exposició “Alexandre de Riquer i la configuració del modernisme local”, que està instal·lada al Castell Cartoixa. Les visites a aquests recintes museístics es poden fer dissabte de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores, mentre que diumenge i dilluns l’horari ininterromput serà d’11 hores a 14 hores.
Fira del Disc
La cita pels amants del col·leccionisme musical
Els apassionats del col·leccionisme i de la música tenen una parada obligada a la Fira del Disc. Des de divendres i fins al pròxim dilluns 6 de juliol, aquest espai s’instal·la a la rambla d’Ègara, entre el carrer d’Irineu i el carrer de Grànius. Els visitants podran gaudir de punts de venda i intercanvi de vinils, CD, DVD, pòsters i tota mena d’articles relacionats amb el món sonor. La iniciativa ofereix la possibilitat tant de comprar com d’intercanviar material. Sens dubte, és una ocasió ideal per remenar i descobrir petites joies musicals tot passejant pel centre en plena Festa Major.
Picaswing
Swing, bastons i hockey: el Picaswing uneix ritme i tradició
La tradició bastonera celebra el seu 45è aniversari a la ciutat. Com a mostra del seu arrelament, els clàssics bastons s’uniran amb l’estri preferit de molts terrassencs: els estics d’hockey. Aquesta fusió insòlita, batejada amb el nom de Picaswing, prendrà vida a ritme de swing en una exhibició que promet sorprendre els assistents. La cita és aquest dissabte 4 de juliol a les 20.15 hores a la plaça de Salvador Espriu, un espai que s’omplirà de ritme, força i tradició egarenca en estat pur. Segur que no t’ho vols perdre.
Altres activitats programades
- Fira tradicional d’estiu: artesania i regals
Exposició i venda d’artesania i articles de regal a la rambla d’Ègara.
- Associació Cultural Musulmana: finestra a la diversitat
Punt a la rambla d’Ègara per descobrir la seva gastronomia, els tatuatges d’henna i la cal·ligrafia àrab.
- Tastos de vins a cegues: pati de la Casa Alegre
Tast de vins i tastets del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, dimarts a les 19 hores.
- Motxilles i espais menys sorollosos: espais tranquils
Zones senyalitzades amb menys soroll i motxilles vibratòries per fer la festa més inclusiva.