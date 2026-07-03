Daniel Trujillo, compositor: "Tinc la nit limitada, em tocaran dracs, castells i contes"

El músic, compositor i productor Daniel Trujillo (Terrassa, 1981) viurà la Festa Major centrat en la seva faceta de pare, però sense perdre el cuquet de la música. Com que té una filla de 3 anys, admet que l’horari nocturn el té “una mica limitat” i enguany es bolcarà en les propostes familiars: “Em tocaran dracs, castells i contes”. A la seva ruta no hi faltaran actes com la Baixada del Drac o la diada castellera. “La veritat és que tota l’activitat infantil també és molt divertida”, diu. Aquest any aprofitarà perquè la nena faci tastets d’activitats, com ara l’escalada o els tallers de circ, al parc de Vallparadís. Però té clar que amb la canalla s’ha d’improvisar perquè “mai saps com s’aixecaran”.
Per defecte professional, reconeix que l’oferta musical és el que més l’interessa. “Jo era el típic de tocar i anar a veure el Jove”, recorda. Li faria especial il·lusió veure el seu amic Jordi Selva, la pianista Laura Andrés –que coneix de quan era tècnic de gravació a “Operación Triunfo”–, la cantant Miriam Rodríguez, Gemma Humet o el grup indie The Crab Apples. També destaca el concert de Tremendo amb el DJ Griffi, que considera “probablement un dels millors beatmakers d’Espanya i de l’Amèrica Llatina”, un directe “bestial” per a entesos. Fora dels escenaris, l'egarenc fa una recomanació molt personal per a qui no hi hagi anat mai: les visites comentades a l’antic sanatori al Parc Audiovisual. Com que hi tenia l’estudi, recorda amb un somriure les històries de fantasmes. Ell s’ho agafava en broma: “Sempre deia que el més fantasma soc jo” (riu). Per acomiadar els dies de gresca, es decanta per un clàssic ineludible com és el castell de focs. Aquest any, però, reconeix que segurament s’haurà de conformar a veure’l des de la finestra de casa.