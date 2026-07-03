“La cultura popular és solidària, és creativa, i educa”

Montse Alcaraz, membre del Bitxo del Torrent Mitger i la pregonera d’enguany, ha remarcat la rellevància de la cultura popular de la ciutat, que ha qualificat de “diversa, rica, viva, i referent arreu de Catalunya i eix vertebrador de la Festa Major de Terrassa”. A més, ha recomanat als presents que “si mai teniu l’oportunitat de formar part d’una colla, no us ho penseu, llenceu-vos-hi de cap. Viureu emocions que no es poden explicar”.
Alcaraz ha volgut mencionar a la persona que va encarregar-se del pregó de l’any passat, el bomber Xavi Casas. “Sabeu on el tenim ara? Doncs a Veneçuela, ajudant a la gent després dels terribles terratrèmols que han provocat tanta mort, tanta destrucció i tanta desgràcia”, ha comentat. I també ha mostrat l’orgull de “formar part de la colla del Bitxo, una de les coses més emocionants i de la que més he après a la meva vida”. Ha fet memòria sobre el fet que “el Bitxo no s’ha perdut cap Festa Major des de l’any 1985”. És a dir, quaranta anys “sempre amb la il·lusió de portar foc i alegria a la cultura popular”.
Solidària i creativa
Ha recuperat els elogis a la cultura popular, que considera que és “solidària, creativa i que també educa. Educa en la responsabilitat, en el treball en equip. No discrimina i acull a tothom”. Altrament, ha manifestat que ja està jubilada, però ha transmès que “he estat mestra d’una escola pública, compromesa amb el barri de la Maurina”, l’Escola Roc Alabern i ha defensat l’educació pública. També ha assenyalat que “la convivència és el fonament de la nostra societat” i ha recordat a les persones de la cultura popular de la ciutat que “ja no són entre nosaltres”.