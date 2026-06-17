Terrassa

Programació completa de la Festa Major de Terrassa 2026: Dissabte 4 de juliol

Terrassa s'omple de concerts, cultura popular, esports, espectacles familiars i molts més actes repartits per tota la ciutat. A continuació trobaràs la programació oficial completa ordenada cronològicament, amb el lloc on es realitza cada activitat.

  • Visites del Moviment Espiritista a la Casa Alegre de Sagrera a la FM de Terrassa 2025 -
  • Activitats infantils al parc de Vallparadís a la FM de Terrassa 2025 -
  • Vermut glosat a la Torre del Palau a la FM de Terrassa 2025 -
  • Concert dels Cantores de Híspalis a la FM de Terrassa 2025 -
  • Activitats infaltils a la FM de Terrassa 2025 -
  • Concert de Miki Núñez a la FM de Terrassa 2025 -
  • Festa Allioli Ole a la FM de Terrassa 2025 -
  • Festa No Name a la FM de Terrassa 2025 -
  • Cercavila de la FM de Terrassa 2025 -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de juny de 2026 a les 13:01

DISSABTE, 4 DE JULIOL

Matí

08:30h — Meditadors a Terrassa (Altres) — Parc de Sant Jordi

09:00h — El Camí de Sant Jaume al seu pas per Terrassa (I) (Patrimoni) — Plaça Vella

09:00h — XII Torneig de Dobles de Tennis Ciutat de Terrassa (Esports) — A determinar

09:00h — IV Torneig de Voleibol 4x4 Mixta (Esports) — A determinar

09:00h — 25è Torneig Europeu Escoles de Hockey (TEEH) (Esports) — A determinar

09:30h — Visita Comentada «Sanatori de Terrassa, actual Parc Audiovisual de Catalunya» (Patrimoni) — Parc Audiovisual de Catalunya

09:45h — El Cercavila de la Banda del Conservatori de Terrassa (Altres) — Plaça Vella

10:00h — Escalada en Família (Activitat familiar) — A determinar

 

  • Visites del Moviment Espiritista a la Casa Alegre de Sagrera a la FM de Terrassa 2025

10:00h — Les Puntes de Coixí (Altres) — Plaça Salvador Espriu

10:00h — Circuit de Bikes Inflables (Activitat familiar) — A determinar

10:00h — XXXVII Pedalada Popular de Festa Major (Esports) — Plaça Ricard Camí

10:00h — Enfila't i Gaudeix amb el Centre Excursionista de Terrassa (Activitat familiar) — Torrent Monner. Parc Vallparadís

10:00h — Prova la Boxa i el Muay Thai! (Esports) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís

10:00h — Escalada Lliure (Esports) — A determinar

10:00h — Circuït d'Infables per a Motos Elèctriques E-Trial Kids (Esports) — Torrent Monner. Parc Vallparadís

10:00h — Espai Llisca (Activitat familiar) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís

10:00h — Skate Jam — Vine i Prova l'Skate! (Esports) — A determinar

10:15h — Visita Comentada «La Seu d'Ègara, un conjunto único en Europa» (Patrimoni) — Seu d'Ègara

10:30h — Mou-te i Diverteix-te fent ZumDance (Ball) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís

10:30h — Anima't i Vine a Passar-t'ho Bé. Aprèn Arts Marcials amb Mugendo (Esports) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís

10:30h — Vine a Conèixer el Korfbal! Juga amb Nosaltres! (Activitat familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís

 

  • Activitats infantils al parc de Vallparadís a la FM de Terrassa 2025

10:30h — Matinades (no tan matinades) (Cultura Popular) — A determinar

10:30h — Exhibició i Taller de Karate (Altres) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

10:30h — Exhibició i Taller de Karate Kyokushin (Esports) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

10:30h — Som Teatre-Escola (Activitat familiar) — Torrent Monner. Parc Vallparadís

11:00h — Conta Contes: No m'agrada el Pebrot! (Activitat familiar) — La Muntanyeta de Vallparadís

11:00h — Visita la Casa del Poble de Terrassa (Altres) — A determinar

11:00h — Descobreix l'Aikidojo (Ball) — A determinar

11:00h — Jiu Jitsu Defensa Personal Shihan Hinojosa (Esports) — Plaça Ricard Camí

11:00h — Exhibició d'Arts Marcials, Gimnàstica i Hip Hop (Ball) — Pavelló Can Jofresa

11:00h — Teles Acrobàtiques (Activitat familiar) — A determinar

11:00h — Conta Contes: No m'agrada el Pebrot! (Activitat familiar) — La Muntanyeta de Vallparadís

11:45h — Visita Comentada «La Seu d'Ègara, un Conjunt Únic a Europa» (Patrimoni) — Seu d'Ègara

12:00h — Descobreix l'Aikido (Esports) — A determinar

12:00h — Vermut Electrònic (Concert) — Plaça Salvador Espriu

12:00h — Vermut Glosat (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau

 

  • Vermut glosat a la Torre del Palau a la FM de Terrassa 2025

13:00h — Anima't a fer una classe de Pilates! (Esports) — A determinar

13:00h — Espai Llisca – Skate Jam (Activitat familiar) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís

13:00h — Salt en Pèndol per a Infants (Esports) — A determinar

13:30h — Espurnetes (Concert) — Plaça de la Torre del Castell Palau

14:00h — Dinar Popular (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau

14:00h — Paella Popular Vegana — Plaça Salvador Espriu

Tarda

15:30h — Sobretaula Glosada (Concert) — Plaça de la Torre del Castell Palau

15:45h — Migdiada Popular (Altres) — Plaça de la Torre del Castell Palau

16:00h — Espai Llisca (Activitat familiar) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís

16:00h — Mural Participatiu de Festa Major amb la teva Mascota (Altres) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís

16:30h — Mural Participatiu de Festa Major (Activitat familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís

 

  • Concert dels Cantores de Híspalis a la FM de Terrassa 2025

16:30h — Taller de Dansa Urbana (Activitat familiar) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís

16:30h — Enfila't i Gaudeix amb el Rocòdrom del CET (Esports) — Torrent Monner. Parc Vallparadís

16:30h — Mural Participatiu de Festa Major (Activitat familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís

17:00h — XXVIII Campionat d'Escacs de Partides Ràpides (Esports) — Ateneu Terrassenc

17:00h — Rap per a Tothom! (Altres) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís

17:00h — Terrassa Vibra (Altres) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís

17:00h — Tatuatges de Henna (Festa Major Familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís

17:00h — Taller Infantil (Activitat familiar) — Plaça Salvador Espriu

17:00h — Tastet Lúdic (Activitat familiar) — Plaça Salvador Espriu

17:30h — Parkour de Festa Major (Esports) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís

17:30h — Som Teatre Escola (Activitat familiar) — Pla del Castell. Parc de Vallparadís

17:30h — Viu els Jocs d'Esplai (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

17:50h — Cercavila (Cultura Popular) — Raval de Montserrat

 

  • Cercavila de la FM de Terrassa 2025

18:00h — De Nom en Nom pel Parc (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

18:00h — Posa't les Ulleres i Actua Contra el Racisme (Altres) — Amfiteatre del Parc de Sant Jordi

18:00h — Vine i Descobreix l'Aikidojo! (Ball) — Plaça de les Teixidores

18:00h — Exhibició i Taller Participatiu d'Iniciació a l'Esgrima (Espectacle) — Plaça del Progrés

18:00h — Banda de Terrassa (Concert) — Plaça Vella

19:00h — Mostra de Cultura Popular (Activitat familiar) — Plaça de la Torre del Castell Palau

19:00h — Tradicions: Cor Montserrat i La Glosa (Concert) — Amfiteatre del Parc de Sant Jordi

19:15h — XLVI Cursa-Caminada de Festa Major (Esports) — Plaça Ricard Camí

19:30h — Ballada Popular de Country (Ball) — Plaça del Progrés

Nit

20:00h — A la Fresca (Espectacle) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

20:00h — Ballada de Sardanes (Ball) — Raval de Montserrat

 

  • Concert de Miki Núñez a la FM de Terrassa 2025

20:00h — Meri Prata (Concert) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís

20:00h — Ball Swing a la Fresca (Activitat familiar) — Passeig del Vapor Gran

20:00h — Concert de Festa Major — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera

20:15h — Castells de Vigília (Cultura Popular) — Plaça Vella

20:15h — Picaswing (Cultura Popular) — Plaça Salvador Espriu

20:30h — Paco Te Quiero (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló

21:00h — Borja Penalba i Meritxell Gené (Concert) — Plaça de la Torre del Castell Palau

21:00h — Pedalada Nocturna (Esports) — Parc de Sant Jordi

21:00h — Orquestra de Cambra Terrassa 48 (Concert) — Plaça del Rector Homs

21:00h — The Crab Apples (Concert) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís

21:00h — Coral Ohana (Concert) — Amfiteatre del Parc de Sant Jordi

21:00h — Olrait (Concert) — A determinar

21:00h — Vayvén (Concert) — Plaça Didó

21:30h — Som Bollywood (Ball) — Plaça del Progrés

21:40h — Dharmacide (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló

22:00h — Laura Andrés (Concert) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera

 

  • Festa Allioli Ole a la FM de Terrassa 2025

22:30h — Selva (Concert) — A determinar

22:30h — Oscar de Llanos (Concert) — Plaça Didó

23:00h — The Pains of Being Pure at Heart (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló

23:00h — Correfoc de Festa Major (Cultura Popular) — A determinar

23:00h — Oh!Rquestra Simfònica d'Exalumnes del Conservatori de Terrassa (Concert) — Plaça del Rector Homs

23:59h — Traca d'Anunci de la Revetlla (Cultura Popular) — Carrer Major

23:59h — Ball de Revetlla de Festa Major (Concert) — Plaça Vella

23:59h — Macaco (Concert) — Plaça Nova

23:59h — Suu (Concert) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís

23:59h — Masamadre (Concert) — Plaça Didó

23:59h — Soniquisoni (Concert) — A determinar

23:59h — Germà Negre (Concert) — Plaça de la Torre del Castell Palau

Matinada

00:00h — DJ Trapella (Sessió DJ) — A determinar

00:00h — Evadirse (Concert) — A determinar

00:00h — The Vespres (Concert) — A determinar

 

  • Festa No Name a la FM de Terrassa 2025

00:00h — Taller de Cal·ligrafia Àrab (Festa Major Familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís

00:20h — Las Dianas (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló

00:30h — Triángulo de Amor Bizarro (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló

00:45h — DJ Local (Sessió DJ) — Plaça de la Torre del Castell Palau

01:00h — DJ Ivan Pascual (Sessió DJ) — Plaça Didó

01:00h — Orquestra Maribel (Concert) — Plaça Vella

01:30h — DJ Mia Flaw (Sessió DJ) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís

01:45h — DJ Maadraassoo (Sessió DJ) — Plaça del Vapor Ventalló

01:45h — DJ Local (Sessió DJ) — Plaça de la Torre del Castell Palau

02:00h — DJ Amable (Sessió DJ) — Plaça del Vapor Ventalló

 

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