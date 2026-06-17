Programació completa de la Festa Major de Terrassa 2026: Dissabte 4 de juliol

DISSABTE, 4 DE JULIOL
Matí
08:30h —
Meditadors a Terrassa (Altres) — Parc de Sant Jordi
09:00h —
El Camí de Sant Jaume al seu pas per Terrassa (I) (Patrimoni) — Plaça Vella
09:00h —
XII Torneig de Dobles de Tennis Ciutat de Terrassa (Esports) — A determinar
09:00h —
IV Torneig de Voleibol 4x4 Mixta (Esports) — A determinar
09:00h —
25è Torneig Europeu Escoles de Hockey (TEEH) (Esports) — A determinar
09:30h —
Visita Comentada «Sanatori de Terrassa, actual Parc Audiovisual de Catalunya» (Patrimoni) — Parc Audiovisual de Catalunya
09:45h —
El Cercavila de la Banda del Conservatori de Terrassa (Altres) — Plaça Vella
10:00h —
Escalada en Família (Activitat familiar) — A determinar
Visites del Moviment Espiritista a la Casa Alegre de Sagrera a la FM de Terrassa 2025
Lluís Clotet
10:00h —
Les Puntes de Coixí (Altres) — Plaça Salvador Espriu
10:00h —
Circuit de Bikes Inflables (Activitat familiar) — A determinar
10:00h —
XXXVII Pedalada Popular de Festa Major (Esports) — Plaça Ricard Camí
10:00h —
Enfila't i Gaudeix amb el Centre Excursionista de Terrassa (Activitat familiar) — Torrent Monner. Parc Vallparadís
10:00h —
Prova la Boxa i el Muay Thai! (Esports) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís
10:00h —
Escalada Lliure (Esports) — A determinar
10:00h —
Circuït d'Infables per a Motos Elèctriques E-Trial Kids (Esports) — Torrent Monner. Parc Vallparadís
10:00h —
Espai Llisca (Activitat familiar) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís
10:00h —
Skate Jam — Vine i Prova l'Skate! (Esports) — A determinar
10:15h —
Visita Comentada «La Seu d'Ègara, un conjunto único en Europa» (Patrimoni) — Seu d'Ègara
10:30h —
Mou-te i Diverteix-te fent ZumDance (Ball) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís
10:30h —
Anima't i Vine a Passar-t'ho Bé. Aprèn Arts Marcials amb Mugendo (Esports) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís
10:30h —
Vine a Conèixer el Korfbal! Juga amb Nosaltres! (Activitat familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís
Activitats infantils al parc de Vallparadís a la FM de Terrassa 2025
Marcel Marsal
10:30h —
Matinades (no tan matinades) (Cultura Popular) — A determinar
10:30h —
Exhibició i Taller de Karate (Altres) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
10:30h —
Exhibició i Taller de Karate Kyokushin (Esports) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
10:30h —
Som Teatre-Escola (Activitat familiar) — Torrent Monner. Parc Vallparadís
11:00h —
Conta Contes: No m'agrada el Pebrot! (Activitat familiar) — La Muntanyeta de Vallparadís
11:00h —
Visita la Casa del Poble de Terrassa (Altres) — A determinar
11:00h —
Descobreix l'Aikidojo (Ball) — A determinar
11:00h —
Jiu Jitsu Defensa Personal Shihan Hinojosa (Esports) — Plaça Ricard Camí
11:00h —
Exhibició d'Arts Marcials, Gimnàstica i Hip Hop (Ball) — Pavelló Can Jofresa
11:00h —
Teles Acrobàtiques (Activitat familiar) — A determinar
11:00h —
Conta Contes: No m'agrada el Pebrot! (Activitat familiar) — La Muntanyeta de Vallparadís
11:45h —
Visita Comentada «La Seu d'Ègara, un Conjunt Únic a Europa» (Patrimoni) — Seu d'Ègara
12:00h —
Descobreix l'Aikido (Esports) — A determinar
12:00h —
Vermut Electrònic (Concert) — Plaça Salvador Espriu
12:00h —
Vermut Glosat (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau
Vermut glosat a la Torre del Palau a la FM de Terrassa 2025
Lluís Clotet
13:00h —
Anima't a fer una classe de Pilates! (Esports) — A determinar
13:00h —
Espai Llisca – Skate Jam (Activitat familiar) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís
13:00h —
Salt en Pèndol per a Infants (Esports) — A determinar
13:30h —
Espurnetes (Concert) — Plaça de la Torre del Castell Palau
14:00h —
Dinar Popular (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau
14:00h —
Paella Popular Vegana — Plaça Salvador Espriu Tarda
15:30h —
Sobretaula Glosada (Concert) — Plaça de la Torre del Castell Palau
15:45h —
Migdiada Popular (Altres) — Plaça de la Torre del Castell Palau
16:00h —
Espai Llisca (Activitat familiar) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís
16:00h —
Mural Participatiu de Festa Major amb la teva Mascota (Altres) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís
16:30h —
Mural Participatiu de Festa Major (Activitat familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís
Concert dels Cantores de Híspalis a la FM de Terrassa 2025
Pol Ortega
16:30h —
Taller de Dansa Urbana (Activitat familiar) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís
16:30h —
Enfila't i Gaudeix amb el Rocòdrom del CET (Esports) — Torrent Monner. Parc Vallparadís
16:30h —
Mural Participatiu de Festa Major (Activitat familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís
17:00h —
XXVIII Campionat d'Escacs de Partides Ràpides (Esports) — Ateneu Terrassenc
17:00h —
Rap per a Tothom! (Altres) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís
17:00h —
Terrassa Vibra (Altres) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís
17:00h —
Tatuatges de Henna (Festa Major Familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís
17:00h —
Taller Infantil (Activitat familiar) — Plaça Salvador Espriu
17:00h —
Tastet Lúdic (Activitat familiar) — Plaça Salvador Espriu
17:30h —
Parkour de Festa Major (Esports) — Torrent de les Bruixes. Parc de Vallparadís
17:30h —
Som Teatre Escola (Activitat familiar) — Pla del Castell. Parc de Vallparadís
17:30h —
Viu els Jocs d'Esplai (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
17:50h —
Cercavila (Cultura Popular) — Raval de Montserrat
Cercavila de la FM de Terrassa 2025
Nebridi Aróztegui
18:00h —
De Nom en Nom pel Parc (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
18:00h —
Posa't les Ulleres i Actua Contra el Racisme (Altres) — Amfiteatre del Parc de Sant Jordi
18:00h —
Vine i Descobreix l'Aikidojo! (Ball) — Plaça de les Teixidores
18:00h —
Exhibició i Taller Participatiu d'Iniciació a l'Esgrima (Espectacle) — Plaça del Progrés
18:00h —
Banda de Terrassa (Concert) — Plaça Vella
19:00h —
Mostra de Cultura Popular (Activitat familiar) — Plaça de la Torre del Castell Palau
19:00h —
Tradicions: Cor Montserrat i La Glosa (Concert) — Amfiteatre del Parc de Sant Jordi
19:15h —
XLVI Cursa-Caminada de Festa Major (Esports) — Plaça Ricard Camí
19:30h —
Ballada Popular de Country (Ball) — Plaça del Progrés Nit
20:00h —
A la Fresca (Espectacle) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
20:00h —
Ballada de Sardanes (Ball) — Raval de Montserrat
Concert de Miki Núñez a la FM de Terrassa 2025
Marcel Marsal
20:00h —
Meri Prata (Concert) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís
20:00h —
Ball Swing a la Fresca (Activitat familiar) — Passeig del Vapor Gran
20:00h —
Concert de Festa Major — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera
20:15h —
Castells de Vigília (Cultura Popular) — Plaça Vella
20:15h —
Picaswing (Cultura Popular) — Plaça Salvador Espriu
20:30h —
Paco Te Quiero (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló
21:00h —
Borja Penalba i Meritxell Gené (Concert) — Plaça de la Torre del Castell Palau
21:00h —
Pedalada Nocturna (Esports) — Parc de Sant Jordi
21:00h —
Orquestra de Cambra Terrassa 48 (Concert) — Plaça del Rector Homs
21:00h —
The Crab Apples (Concert) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís
21:00h —
Coral Ohana (Concert) — Amfiteatre del Parc de Sant Jordi
21:00h —
Olrait (Concert) — A determinar
21:00h —
Vayvén (Concert) — Plaça Didó
21:30h —
Som Bollywood (Ball) — Plaça del Progrés
21:40h —
Dharmacide (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló
22:00h —
Laura Andrés (Concert) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera
Festa Allioli Ole a la FM de Terrassa 2025
Lluís Clotet
22:30h —
Selva (Concert) — A determinar
22:30h —
Oscar de Llanos (Concert) — Plaça Didó
23:00h —
The Pains of Being Pure at Heart (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló
23:00h —
Correfoc de Festa Major (Cultura Popular) — A determinar
23:00h —
Oh!Rquestra Simfònica d'Exalumnes del Conservatori de Terrassa (Concert) — Plaça del Rector Homs
23:59h —
Traca d'Anunci de la Revetlla (Cultura Popular) — Carrer Major
23:59h —
Ball de Revetlla de Festa Major (Concert) — Plaça Vella
23:59h —
Macaco (Concert) — Plaça Nova
23:59h —
Suu (Concert) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís
23:59h —
Masamadre (Concert) — Plaça Didó
23:59h —
Soniquisoni (Concert) — A determinar
23:59h —
Germà Negre (Concert) — Plaça de la Torre del Castell Palau Matinada
00:00h —
DJ Trapella (Sessió DJ) — A determinar
00:00h —
Evadirse (Concert) — A determinar
00:00h —
The Vespres (Concert) — A determinar
Festa No Name a la FM de Terrassa 2025
Lluís Clotet
00:00h —
Taller de Cal·ligrafia Àrab (Festa Major Familiar) — Pla de Cal Guardiola. Parc de Vallparadís
00:20h —
Las Dianas (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló
00:30h —
Triángulo de Amor Bizarro (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló
00:45h —
DJ Local (Sessió DJ) — Plaça de la Torre del Castell Palau
01:00h —
DJ Ivan Pascual (Sessió DJ) — Plaça Didó
01:00h —
Orquestra Maribel (Concert) — Plaça Vella
01:30h —
DJ Mia Flaw (Sessió DJ) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís
01:45h —
DJ Maadraassoo (Sessió DJ) — Plaça del Vapor Ventalló
01:45h —
DJ Local (Sessió DJ) — Plaça de la Torre del Castell Palau
02:00h —
DJ Amable (Sessió DJ) — Plaça del Vapor Ventalló