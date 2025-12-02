Alumnes de l'escola Creixen triomfen als festivals cinematogràfics amb un curt que alerta sobre la incomunicació digital

"Mira’m als ulls", el curtmetratge creat per estudiants de 4t d’ESO de l’Escola Creixen de Terrassa, s’ha convertit en un fenomen sorprenent al panorama audiovisual català. Amb només 15 anys, els autors han aconseguit que la seva obra, una crítica directa a l’aïllament provocat per les pantalles, acumul·li premis en festivals de prestigi com el One Shot, el Festival de Cinema de Girona, els Premis EduCAC o el Cine Base.
El projecte parteix d’una idea original d’Omar Soler, jove cineasta i director del film. Ambientat en un futur molt proper, Mira’m als ulls retrata una societat on la tecnologia ha atrofiat el contacte visual i ha substituït les relacions humanes per una comunicació completament digitalitzada. “Volia que fos un mirall”, explica Soler. “Vivim tant connectats que, de vegades, deixem de mirar-nos. Crec que cal reflexionar-hi.”
El curt, rodat íntegrament en un únic pla seqüència, ha rebut elogis per la seva ambició tècnica i per la maduresa conceptual del seu equip. “Va ser un repte enorme”, admet el membre de l’equip tècnic Àlex Jiménez. “Havíem de coordinar-nos al mil·límetre, repetir i perfeccionar cada moviment. Però aquesta continuïtat constant ajuda a transmetre l’opressió d’aquest món distòpic”.
L’èxit de Mira’m als ulls és també el reflex del projecte educatiu de l’Escola Creixen, que fa anys que aposta pel llenguatge audiovisual com una eina per desenvolupar el pensament crític i la capacitat d’expressió. El centre integra totes les fases del procés cinematogràfic en el seu programa pedagògic, des de la idea inicial fins a la producció final, amb el suport de l’equip docent i del professor Enric Rovira, figura clau en la formació audiovisual de l’alumnat.
Aquesta aposta ha convertit l’escola en un viver de talent, amb una trajectòria reconeguda en festivals d’arreu. Anys anteriors, curtmetratges com All of us (2019), Capgirem rols (2021), Darrere l’aparença (2022), Estalqueig 24/7 (2023), Som Terrassa (2023), La meva nova vida a Catalunya (2025) o Nice to eat you —premiat aquest mateix cap de setmana al One Shot Film Festival— han consolidat la reputació del centre.