Mútua de Terrassa i el Banc de Sang i Teixits està provant un tractament quirúrgic pioner amb teixit humà pels prolapses pelvians en dones. Es tracta d'un estudi amb matriu dèrmica descel·luratizada elaborada pel banc per abordar les disfuncions del sòl pelvià, que afecten moltes dones a partir de la mitjana edat i que amb els anys va a pitjor. En aquest cas, la prova s'està fent amb 90 dones afectades per aquestes problemàtiques, a les que se les farà seguiment durant un any.

El nou tractament "busca donar solucions a unes afectacions que encara són molt invisibles pel biaix de gènere", ha explicat Oriol Porta, cap del servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. Porta ha afegit, que tot i la seva invisibilitat, aquestes afectacions "tenen un gran impacte en la qualitat de vida de les pacients perquè afecten la vida diària dels símptomes associats, com la incontinència o urgència urinària, en la comoditat, les relacions afectives i l'autoimatge".

Aquestes disfuncions són provocades per la caiguda d'òrgans com la matriu, la bufeta o el recte. Fins ara s'afronten amb mesures pal·liatives com la cirurgia amb el teixit propi, que sovint acaba cedint, o amb malla sintètica, amb molts efectes secundaris.

La matriu dèrmica descel·luratizada, nucli de la prova, prové de pell de donant i s'empra en substitució de l'empelt de malla sintètica, que ara s'ha prohibit en alguns països. L'estudi, que ja ha superat la fase animal i se n'ha demostrat la seguretat en l'àmbit vaginal, pretén demostrar l'eficàcia de les propietats biomecàniques d'un teixit tractat amb una tecnologia d'avantguarda com és la medicina regenerativa i la descel·lularització dels teixits. El teixit té "excel·lents" propietats mecàniques, ja que suporta la tensió d'un tendó, segons la directora del Banc de Teixits del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Anna Vilarrodona.

L'estudi compararà tres tipus de tractament: la cirurgia estàndard amb teixit propi, la cirurgia reforçada amb matriu dèrmica i un sistema d'ancoratge de la matriu amb la fixació 'anchorsure'.