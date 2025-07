La Taifa batega al ritme de la paraula improvisada i la festa popular

La paraula improvisada s’ha servit amb olives i copeta d'aperitiu a La Taifa. Aquest dissabte, a l’hora del vermut, l’espai s’ha omplert de versos, ironia i música amb un vermut glossat ben animat i participatiu. Un migdia on la glosa, la cançó improvisada de tradició oral, ha pres protagonisme, entre rialles i aplaudiments.

Les glosadores i els glosadors han encadenat rimes sobre l’actualitat terrassenca, la festa, la llengua i la cultura, tot reivindicant el valor de l’associacionisme i de la paraula viva. L’ambient ha estat distès, punyent i proper, com si la tradició trobés noves formes de dir el de sempre: que la cultura popular és més viva que mai quan es fa col·lectiva.

"I jo, que ja sóc gall vell, potser no us agradaria gaire que la festa de Terrassa es faci a... Sabadell", etzibava una de les glosses. "I a mi m’agradaria per tothom poder-se entendre que l’Ajuntament regali ulleres… però en català!", entonava una altra. "Ja tenim tradicions noves i posen proves d’alçada: si voleu anar sobre rodes, avui hi ha cronoescalada", rimava una tercera. Des de l’escenari, també hi va haver lloc per a bromes dirigides a Jaume Maeso, un dels impulsors de La Taifa.

La calor i el Rasacrucis també van aparèixer més d'una vegada entre estrofa i estrofa.

L’activitat de glossa ha estat molt participada, malgrat la calor del migdia

Lluís Clotet

Hi ha hagut jotes, corrandes, garrotins... i sobretot, música compromesa. Olga Prat, que posava els reptes als participants, animava el públic a sumar-s'hi: "Abans hi ha persones que han fet un taller de glossa, ja poden venir cap aquí davant. Siusplau va que si no us hauré de cridar pels noms", bromejava entre aplaudiments.

A les 12 del migdia, sota la vela de la plaça de la Torre del Palau, feia una calor intensa. "Que sapigueu que cada vespre fem entrepans... ara no ho sembla, però ahir la pluja ens els va remullar!", comentava Prat rient.

Entre les novetats d'enguany a La Taifa, un concurs de trencaclosques, dilluns, i l'Aigua de Mery, la llimonada amb vermut i Viandox que vol ser la nova beguda de Festa Major i que molts escollien per refrescar-se.

Aprofitant l’avinentesa, també s'han proposat algunes paraules en català perquè el públic endevinés què volien dir. Els presents han recollit el repte i han intentat explicar-les glossant.

Batifullar (picar amb un mall per convertir el metall en làmines fines), sinecura (càrrec retribuït que no comporta gens o gairebé gens de feina; i que, per cert, va ser motiu de rialles) i palatreca (popularment, xerraire) han estat alguns dels mots plantejats.

Albert Soler, membre de la comissió de La Taifa i de Terrassa Glossa, ha valorat al Diari positivament la resposta del públic. "Ha anat molt bé, fins i tot ha vingut gent de fora, que no ens ho esperàvem", ha celebrat. L'any passat l'activitat va haver d'interrompre's per un xàfec, però enguany el sol queia a plom.

Bestiari i colles

Ja a la tarda, la plaça de la Torre del Palau ha tornat a esclatar amb la plantada d’imatgeria. Gegantons i altres figures del bestiari terrassenc han desfilat per La Taifa, convertint l’espai en un petit univers festiu. Els Gegants Boixos i els Gegantons Modernistes han estat els primers que grans i petits han pogut veure de prop, tocar, i gairebé saludar com si haguessin baixat del cartró pedra per fer pinya amb el públic.

I La Taifa no s’atura: aquest dissabte al vespre és el torn dels concerts de Gessamí, que ja aquesta tarda assajava la seva música entre el jazz, el pop d'autor i la cançó d'arrel mediterrània a recer de la Torre del Palau. També actuarà Julien, exconcursant d’Eufòria.

Diumenge, tot plegat continuarà amb retransmissions en directe de la sortida d’ofici, el ball de plaça i la diada castellera, una sessió de frikisme en català amb Frikassa, i una tarda-nit de folk per acabar-la ballant, tocant i escoltant.