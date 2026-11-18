Els terrassencs tornaran a poder comprar aquest Nadal vals de 5 i 10 euros per la meitat del seu valor i gastar-los als comerços i serveis de la ciutat. L’Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis han presentat aquest dimecres la sisena edició de "Terrassa Val Molt!", la campanya de dinamització comercial que posarà en circulació 57.600 vals per un valor total de 384.000 euros. Es podran comprar a partir de l’1 de desembre al web terrassavalmolt.cat i bescanviar fins al 13 de gener de 2027 als establiments adherits.
Es posaran a la venda 38.400 vals de 5 euros, que es podran adquirir per 2,5 euros, i 19.200 vals de 10 euros, que en costaran 5. La venda s’obrirà l’1 de desembre en dos torns, a les 9 hores i a les 16 hores, amb la meitat dels vals en cadascun. Els comerços i les empreses de serveis que vulguin participar-hi es poden adherir a la campanya a partir d’aquest dijous, 19 de novembre, sempre que compleixin els requisits establerts.
L’alcalde, Jordi Ballart, ha parlat d’una campanya “que sabem que la ciutadania espera i que tenim la sort de poder repetir per sisè any consecutiu”. Segons Ballart, l’objectiu amb què es va crear, ajudar el comerç local i generar activitat econòmica als barris, “s’ha complert”, i "Terrassa Val Molt!" “s’ha consolidat tant entre els establiments comercials com entre la ciutadania, que l’espera amb ganes”. “L’any passat, els vals es van esgotar en només un dia, mostra clara de la confiança que la ciutadania diposita en aquesta iniciativa”, ha recordat l’alcalde.
Pel que fa als comerços, Ballart ha recordat que l’any passat n’hi van participar 313 i que l’objectiu d’aquesta edició és superar aquesta xifra. Per aconseguir-ho, ha anunciat que es reforçarà “el treball de proximitat per arribar a comerços de tots els barris de la ciutat i incrementar el nombre d’establiments participants”. “La nostra voluntat és que "Terrassa Val Molt!" sigui una campanya cada vegada més representativa de la diversitat i la riquesa del teixit comercial terrassenc”, ha afegit.
Com en les edicions anteriors, l’Ajuntament hi aporta 250.000 euros, “una inversió que retorna directament a la ciutat en forma d’activitat econòmica, oportunitats per als negocis locals i beneficis per a la ciutadania”, segons l’alcalde. La Cambra, per la seva banda, torna a assumir la coordinació tècnica i la gestió operativa, que inclou la plataforma tecnològica, l’atenció als establiments i als compradors, la resolució d’incidències i la gestió econòmica. Ballart ha agraït la feina del president de l’entitat, Ramon Talamàs, i de tot el seu equip, i ha subratllat que “aquesta col·laboració institucional és una de les claus de l’èxit de "Terrassa Val Molt!"”.
L’alcalde ha descrit la iniciativa com una campanya “que és molt més que comercial” i “una eina més per reforçar el comerç de proximitat, donar suport a les empreses de la ciutat i contribuir a una Terrassa més dinàmica, més competitiva i més cohesionada”. Abans de cedir la paraula a Talamàs, ha animat la ciutadania a participar en la nova edició: “Quan comprem a Terrassa, estem invertint en la nostra ciutat, en els nostres barris i en el futur del nostre teixit econòmic”.
La Cambra preveu més d’1,5 milions d’activitat induïda
Talamàs ha agraït la confiança que l’Ajuntament torna a dipositar en la Cambra per gestionar la campanya i ha destacat la feina de l’equip de l’entitat, encapçalat en aquest àmbit per Elisenda Moncada. El president de la Cambra considera que l’experiència de les edicions anteriors “agilitza l’operativa per als usuaris i els comerços i redueix les possibles incidències”, i ha aportat dades de l’enquesta que es va fer després de la campanya de Nadal del 2025. El 74% dels consumidors hi van valorar com a molt bona l’atenció durant el bescanvi i el 15%, com a bona. Hi va haver incidències en el 9% dels casos, i el 90% es van resoldre ràpidament o molt ràpidament. L’enquesta va recollir 999 respostes, un 15% dels 6.779 usuaris únics de la campanya, i el 99,6% dels enquestats van dir que hi tornarien a participar. Entre els comerços, en va respondre el 30% dels participants, i el 98,6% van dir que repetirien.
Talamàs també ha calculat que “els 384.000 euros de valor facial dels vals generaran, gràcies a l’efecte multiplicador, una activitat comercial induïda superior als 1,5 milions d’euros”. La principal novetat d’aquest any és una nova plataforma tecnològica, que ha de millorar l’experiència d’ús tant dels establiments com dels compradors i permetrà analitzar amb més precisió els resultats de la campanya.
Els vals s’esgoten cada vegada més de pressa
En les cinc edicions anteriors, el temps que han trigat els vals a esgotar-se s’ha anat escurçant. En la primera, per Nadal del 2022, es van injectar gairebé 380.000 euros al comerç local i els vals es van acabar en 15 dies. En la segona, per Nadal del 2023, l’impacte va ser de 471.650 euros i es van exhaurir en dos dies. La tercera, la primavera del 2024, va generar 377.265 euros i els vals van volar en un dia. En la quarta, per Nadal del 2024, es van injectar 379.360 euros i es van esgotar en quatre dies, i en la cinquena, l’any passat, l’impacte va ser de 381.505 euros i els vals van tornar a durar un sol dia. El nombre de comerços adherits va passar de 214 en la primera edició a 299 en la segona, 313 en la tercera i 332 en la quarta, mentre que en la cinquena n’hi van participar 313.