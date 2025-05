L'energia solar que fa créixer les plantes medicinals a Terrassa (i arreu)

El foment de l'autoconsum en energies renovables esdevindrà l'eix central de la Setmana del Medi Ambient de Terrassa, que enguany arriba a la seva 34a edició, i que es durà a terme entre el 2 i el 8 de juny, però tindrà una bestreta aquesta setmana i un afegit entre el 9 i el de juny amb la celebració de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Per reforçar l'argument principal, l'Ajuntament ha inclòs en el programa la presentació del concurs municipal per a l'ús de l'energia solar de les cobertes municipals.

La regidora Patricia Reche, edil de Cicles de l'Aigua, ha presentat aquest dilluns el seguit d'actes després d'apel·lar a l'apagada del passat 28 d'abril per justificar "la necessitat d'adaptació a un nou tipus de consum, el d'energia solar". El lema per als programes del 2 al 12 de juny, "L'energia compartida ens uneix i ens impulsa. Això va de transició energètica", és "molt encertat" per a la regidora, que ha destacat la importància del compromís d'explicar que "entre tots ens podem ajudar". Amb perseverança i accions lúdiques "arribem al públic infantil i juvenil, que són els adults del futur, perquè prenguin consciència d'una actitud més verda".

"Un ric herbolari"

"Amb farigola, malves i grans de rosari, és planta un ric herbolari". La setmana de sensibilització comptarà enguany amb un contingut singular: la jornada JOMPAC de Plantes Medicinals i Remeis Populars, que Santi Rius, en representació de l'associació El Llibre de la Vida, ha presentat aquest dimarts en el mateix acte celebrat a l'Ajuntament. És tracta "de posar en valor el nostre entorn" en una jornada que tindrà lloc el dissabte 7 de juny a la Biblioteca Central de Terrassa (de 9.15 a 18.30 hores), i que inclourà un reconeixement a l'herboristèria R. Coma, centenària (com a mínim, té 123 anys) i tant conferències com tallers pràctics. Joan Vallés pronunciarà una ponència sobre etnobotànica i la Núria i la Maria Estruch presentaran el llibre "Remeis populars per a bèsties i humans", el primer que s'edita sobre aquesta matèria a Catalunya.

La festa de cloenda se celebrarà al parc de Vallparadís

Nebridi Aróztegui

Xerrades sobre plantes medicinals a les Terres de l'Ebre (amb Anna Català), recursos casolans (a càrrec de Rosa Ferrer de Dios) i remeis populars (amb Roser Reixach i M. Àngels Bonet), o "el paper de la societat en la recerca científica" (amb Alba Formoso i Xavier de Yzaguirre), donaran pas a tallers pràctics; sobre plantoteràpia i sobre "ambientador de cera d'abella amb flors seques". Sonia Romero, David Gómez i M. Carme Bartra seran els encarregats del primer taller. Montse Teixidó, del segon.



Una jornada sobre "solucions reals per a la indústria", aquest dijous 29 de maig, una xerrada sobre "naturalesa i creativitat", una mostra de llibres, punts d'informació, un taller sobre la reducció de l'import de la factura de la llum i del gas, un cinefòrum, una altra jornada sobre "la sostenibilitat en un món de tensió", contes, dues jornades sobre comunitats energètiques i la tradicional Festa del Medi Ambient (el diumenge 8 de juny, en el parc de Vallparadís) completaran un programa amb atenció especial a la importància de preservar l'aigua com a recurs finit. Àngels Tripiana i Emili Díaz, de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa, han exposat aquest apartat d'activitats, que inclourà la presentació d'una aplicació per localitzar totes les fonts de Terrassa, amb una gimcana demostrativa; una xerrada de Josep Maria Gibert sobre la pluviometria de Terrassa i una explicació detallada de la factura de l'aigua, a càrrec de Joseba Quevedo.

Jordi Vega i Juan Martínez, de la comunitat energètica local La Llançadora, han posat de manifest la feina d'entitats com aquesta i les barreres amb què es topen. En el cas de Terrassa, entre d'altres, el de la manca de cobertes per a la instal·lació de plaques solars.