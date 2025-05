Jornada per conèixer l'osteoquimionecrosi dels maxil·lars a la Mútua

El pròxim dijous 29 de maig, a les 8:45 hores, la sala d’actes de l’Edifici Docent de MútuaTerrassa acollirà la primera edició de la jornada “Actualització en osteoquimionecrosi dels maxil·lars”. La jornada s’ha dividit en cinc blocs i tots ells s'estructuren amb el mateix format: una primera part de ponències a càrrec de professionals diversos i un debat final.

El primer abordarà la fisiologia del metabolisme ossi i la patogènia de l’osteonecrosi dels maxil·lars i el segon tractarà sobre l’osteoporosi en termes de fàrmacs -antireabsortius, osteoformadors i duals- així com pel que fa al metabolisme ossi. En el marc d’aquest segon bloc també es parlarà sobre el paper de la Traumatologia en l’osteoporosi i el de la Ginecologia en la menopausa.

El tercer està reservat per a la malaltia òssia tumoral i metastàtica i més concretament, en el sí d’aquest bloc, s’abordaran els fàrmacs en el maneig de la patologia òssia oncològica així com la malaltia òssia per mieloma múltiple i metastàtica. El penúltim tractarà sobre la patologia de l’osteoquimionecrosi dels maxil·lars i s’articularà mitjançant una ponència centrada en la definició, la prevalença i l’evolució de la malaltia en qüestió així com la seva casuística.

Finalment, el darrer bloc inclourà tot allò relacionat amb la prevenció del tractament i l’osteoquimionecrosi. En aquest sentit, en termes preventius es parlarà sobre la identificació dels pacients de risc i del maneig mèdic i quirúrgic. També s’abordaran les guies clíniques i recomanacions de les Societats Científiques de Reumatologia, Odontologia i Maxil·lofacial i, finalment, s’exposaran les conclusions de la jornada.