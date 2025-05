El PP demana més control del padró municipal a Terrassa

El grup municipal del Partit Popular (PP) a Terrassa presentarà en el ple d’aquest divendres una proposta de resolució per millorar la gestió del padró i lluitar contra el frau en aquests tràmits. Els populars demanen, amb caràcter d’urgència, una ordenança reguladora específica i un increment de recursos per a aquest àmbit.

Els ajuntaments tenen l’obligació de controlar, vigilar i gestionar degudament l’empadronament. A més de recordar aquesta evidència, l’exposició de motius de la moció destaca el creixement poblacional de Terrassa, un 2% respecte a l’any anterior segons dades de l’abril passat, que ve determinat principalment pel component migratori, amb un saldo net positiu de 5.869 habitants. Vist l’augment demogràfic “extraordinari”, per al PP “la correcta gestió de l’empadronament municipal esdevé una eina absolutament imprescindible per tal de controlar els drets i deures dels nostres veïns, així com preveure les seves necessitats (educatives, sanitàries, assistencials, de mobilitat…), que poden arribar a tensionar els serveis municipals d’empadronament”.

Perquè, segons els populars, tant a Terrassa com a altres localitats “és un fet indiscutible” que es fan empadronaments sense títol habilitant o sense documentació mínimament acreditativa de l’ocupació d’un habitatge per part del sol·licitant. Això i el creixement de població poden comportar “un descontrol negligent de les persones residents” que provoqui “efectes no desitjats en altres àmbits socials, com per exemple el sanitari o l’educatiu”. Se n’han de dur a terme les tasques de comprovació i inspecció necessàries per fer efectiva la responsabilitat de control.

El PP sol·licita iniciar el procediment urgent d’elaboració d’una Ordenança Municipal reguladora de la gestió del padró municipal d’habitants, “que estableixi de forma jurídicament clara i delimitada la documentació legalment acceptada per tal de poder accedir a l’empadronament municipal, així com establir igualment un procediment sancionador que reculli les conseqüències de l’incompliment de l’Ordenança”. El segon acord demana “incrementar els recursos, tant personals com materials, destinats als serveis municipals encarregats de la gestió del padró municipal, per tal d’augmentar i millorar el control inicial de l’empadronament, les inspeccions posteriors i l’aplicació de les sancions corresponents en cas d’incompliment”.

A Ca n'Anglada

Marta Giménez, portaveu municipal del grup popular, ha presentat la proposta en un acte celebrat aquest dimarts a Ca n'Anglada. Ho ha fet acompanyada d'Alberto Villagrasa, diputat al Parlament de Catalunya.

Giménez ha considerat "xocant" que no existeixi una ordenança reguladora i ha reclamat un control estricte perquè els demandants d'empadronament acreditin un títol de propietat, un contracte de lloguer o l'autorització expressa del titular de l'habitatge. "Cal disposar de més mitjans de control i tenir la capacitat de 'desempadronar" als infractors, i d'aplicar-los un règim sancionador", ha comentat l'edil abans de subratllar que els empadronaments il·legals també generen "percepció d'inseguretat" en alguns entorns.

El diputat Alberto Villagrasa ha advocat per derogar el decàleg d'empadronament elaborat per la Generalitat, "que promou l'empadronament de persones en situació irregular, fins i tot d'ocupes". Està en joc la defensa de la propietat privada, però també es desvirtuen els drets dels llogaters, segons Villagrasa. El parlamentari ha destacat els "problemes de convivència i de degradació de l'entorn" provocats per l'ocupació il·legal. Els representants populars han passejat per Ca n'Anglada i han recollit les demandes de diversos comerciants.