50 anys del COU de 1974-75 a l'Escola Pia

Una quarantena d'exalumnes de l'Escola Pia de Terrassa van retrobar-se el dissabte, 17 de maig, per commemorar els 50 anys de la promoció del Curs d'Orientació Universitària (COU). La seva promoció, la del curs 1974-75, compta amb la particularitat que per primera vegada s'hi va incorporar un grup de 13 noies procedents de l'escola La Puríssima després d'un acord entre els dos centres educatius. Els dos cursos anteriors ja s'havien compartit algunes classes de COU amb les alumnes de l'escola Vedruna, però el projecte no va tenir continuïtat.

La trobada va començar amb una visita a les instal·lacions de l'escola on els alumnes havien estudiat fa mig segle. Hi va participar l'exprofessor i escolapi Pare Sadurní Tudela, que els va encoratjar a viure amb plenitud la segona etapa de la vida posterior a la jubilació. La trobada va acabar amb un dinar a la Coral de Prodis on es van projectar fotografies antigues de la promoció així com dels companys ja traspassats.