Ensurt a FGC: un cotxe xoca contra un mur i acaba envaint la via del tren

La circulació de la línia Barcelona–Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s’ha vist interrompuda aquest dilluns a la tarda a causa de la presència d’un turisme a la zona de vies, després d’un accident en un vial paral·lel.\r\n\r\nSegons han informat els serveis d’emergències, el cotxe ha xocat contra un mur i ha acabat envaint un dels raïls, fet que ha obligat a interrompre el servei tant de la línia S1 (Terrassa) com la línia S2 (Sabadell) per motius de seguretat.\r\n\r\nTall entre estacions i activació de la prealerta FERROCAT\r\n\r\nL’incident ha provocat el tall de la circulació entre Les Planes i Sant Cugat Centre. El succés ha activat la prealerta del pla FERROCAT per part de Protecció Civil de Catalunya.\r\n\r\nFins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, que han rebut l'avís a les 14.54 hores i han treballat en la retirada del vehicle i la neteja de la runa generada pel mur ensorrat.\r\n\r\nServei restablert, però amb afectacions\r\n\r\nUn cop retirat l’obstacle i assegurada la zona, la circulació s’ha pogut restablir a tota la línia. Tot i això, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha advertit que el servei pot patir encara algunes afectacions puntuals mentre es regularitzen les freqüències i es normalitza completament la circulació.\r\n