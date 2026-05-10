La musica serà la temàtica de la Fira Modernista del 2027

La Fira Modernista dedicada a l'artista polifacètic Alexandre de Riquer ha arribat al seu final i, com ja és tradició, a l'acte de clausura s'ha anunciat quina serà la temàtica escollida per a l'edició de l'any següent. En aquesta ocasió, la Fira Modernista del 2027 estarà dedicada a la música d'aquella època, tant a la instrumental com a la de la cultura popular. "Després de dos anys seguits dedicats a personatges importants, com ho són Lluís Muncunill i Alexandre de Riquer, hem cregut adient escollir per l'any següent una temàtica més oberta", ha explicat el regidor de promoció cultural Joan Salvador.
Abans de fer l'anunci, però, s'ha dut a terme un espectacle de circ al bell mig de la plaça Vella, en el qual hi ha hagut acrobàcies i figures humanes d'alçada, danses aèries amb teles, trucs de màgia i un número de circ fusió que ha combinat el ball amb els malabars, però sobretot hi ha hagut rialles i molt gaudiment per part del gran nombre d'infants que han acudit a l'espectacle.
Una primera valoració molt positiva
El regidor Salvador també ha fet un balanç provisional sobre com ha anat la Fira Modernista d'enguany. "Malgrat que dos espais patrimonials, com són la Masia Freixa i el Museu de la Ciència han estat tancats, malgrat que la tarda de dissabte va ser molt plujosa i ens va obligar a suspendre totes les activitats de carrer, dissabte al matí i tot diumenge ha estat un no parar de gent", ha assegurat, que ha destacat que "tots els espais on hi havia alguna activitat eren plens de gom a gom". Tot i això, ha puntualitzat, serà a partir de dilluns quan podran començar a recollir les dades reals de moltes de les activitats.