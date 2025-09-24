Les famílies demandades pel Karmel recorren i al·leguen llibertat d'expressió

Les tres famílies que la propietat de l'escola Mare de Déu del Carme de Terrassa va demandar per dret a l'honor han presentat aquest dimarts un recurs davant del jutjat de Primera Instància 3 de la cocapital vallesana, segons ha pogut saber l'ACN. Els Carmelites reclamaven 37.000 euros a tres persones per danys morals a partir d'una conversa en un xat privat, segons argumenta la defensa, que en el seu escrit apel·la a la llibertat d'expressió i a què no es pot tenir en compte la prova en el procediment judicial, donat que no es pot acreditar que les converses siguin verídiques i que corresponguin als pares assenyalats. La defensa també apel·la al diàleg entre les parts, que si no propera podria acabar a l’Audiència Prèvis entre finals d'any i principis de 2026.
La demanda respon a la situació viscuda des del curs passat al centre, on un grup de pares i mares van denunciar un canvi ideològic en el centre, conegut popularment com el Karmel. El col·lectiu es va unir sota la plataforma Recuperem el Karmel, que aplega unes 170 famílies, per reclamar que el centre recuperés l'essència que asseguren que fins ara havia tingut.
Concretament, assenyalen que des de fa uns mesos s'ha produït una "radicalització religiosa alarmant" al centre, amb una crítica perquè la direcció no seguia els seus estatuts com a confessional, sinó evangelitzador. També denuncien que han crescut les hores lectives de religió i que s'ha contractat professorat "exclusivament vinculat a moviments religiosos, com el Camí Neocatecumenal".
A més, asseguren que els pares i mares que s'han interessat pel centre de cara al curs vinent han rebut la informació del col·legi com a "catòlic, català i progressista", i que en cap moment s'indica que l'escola hagi passat de ser catòlica a evangelitzadora.
El passat mes de juliol la propietat va denunciar tres pares, a qui acusaven de proferir injúries i calúmnies contra ells en un xat privat. La defensa creu que el centre va tenir accés a través d'un pare o mare, que els va facilitar el contingut dels missatges, i que s'atribuïen a persones concretes.
No obstant això, aquest dimarts la defensa ha presentat un recurs davant la jutgessa. "Considerem que és una prova il·lícita i que no es pot tenir en compte en el procediment judicial, i encara que es pugui acreditar, no es pot acreditar que siguin converses reals i verídiques i que corresponen a les persones demandades", ha assenyalat l'advocat de les famílies, Miguel Morales-Sabalete, a l'ACN.
En segon terme, el lletrat apel·la al dret fonamental de la llibertat d'expressió dels pares i mares que parlaven en el xat, en un context privat, destaca, en què es manifestaven lliurement les seves preocupacions per la situació que vivien a l'escola. Morales preveu que la vista davant la jutgessa no es produeixi fins a finals d'aquest any o ja a principis del vinent.
No obstant això, l'advocat espera que venci l'opció del diàleg entre la propietat del centre i els pares i mares, no només els demandats, també la resta de la comunitat que ha manifestat la seva preocupació en els darrers mesos. En aquest sentit, recorda que el Departament d'Ensenyament, que té un procediment inspector obert, també pot cridar les parts a reunir-se per intentar desencallar la situació sense haver de passar pel jutjat.