L’Ajuntament insta a Egara Power a marxar: tenen deu dies per retirar el material de la sala

L’Ajuntament de Terrassa ha instat als responsables de l’Egara Power a cessar les seves activitats a l’equipament de la Cogullada des d’ahir mateix i també els hi ha comunicat que disposen de deu dies hàbils per retirar el material de la sala. El regidor d’Esports, Alberto Muñoz, va convocar ahir una reunió amb la resta d’entitats que desenvolupen les seves activitats a l’equipament, per explicar-los la situació.
Aquestes mateixes entitats, la Fundació Terrassa FC 1906, el Boxing Club Terrassa, el Club Taekwondo Terrassa, l’Associació de Veïns de la Cogullada, el Club de Gent Gran del Districte 4 i l’Associació EducaBoxing van fer un escrit dirigit a l’Ajuntament de Terrassa en forma de sol·licitud genèrica / instància general.
En aquest escrit es recordava que l’equipament de la Cogullada és “un espai comunitari destinat a promoure l’activitat física, l’esport i la convivència” entre els veïns de la zona, però lamentaven haver de demanar “l’expulsió” de l’entitat Egara Power d’aquestes instal·lacions “a causa dels greus problemes” ocasionats pel seu president, Cristóbal Moreno.
Segons les entitats representades en aquesta instància, “Egara Power ha generat un ambient de tensió i agressivitat a l’equipament” que ha afectat “negativament” a la resta d’entitats que utilitzen les instal·lacions i “als usuaris de l’espai”.
Les entitats explicaven a l’escrit que alguns dels problemes causats per Egara Power han sigut “el soroll excessiu, les activitats no autoritzades, la difusió d’amenaces a altres entitats i usuaris, la manipulació i l’agressivitat cap a altres membres de la comunitat i l’incompliment de les normes i els acords establerts”.
Els signants també apuntaven que, tot i les seves “reiterades peticions i advertiments”, Egara Power “no ha mostrat disposició a canviar el seu comportament i ha continuat generant problemes”. Amb tot això, van demanar la seva expulsió definitiva “per garantir la seguretat i el benestar a les altres entitats i usuaris de l’espai”.
Un altercat va exposar el tema a la llum
La tensió a aquest equipament de la Cogullada es va fer palès fa un parell de setmanes quan el Boxing Club Terrassa va publicar a les seves xarxes socials que suspenia les seves classes d’Educaboxing a causa d’un altercat amb una persona relacionada amb Egara Power. “La seguretat dels nostres alumnes i pares és la nostra prioritat. No podem permetre que s’exposin a situacions de risc”, va dir el club de boxa.