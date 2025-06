L’Escola Marià Galí celebra el seu 50è aniversari

El passat divendres 6 de juny, l’Escola Marià Galí de Terrassa va viure una jornada molt especial per commemorar els seus 50 anys d’història. Prop de 400 persones es van reunir al centre educatiu en una celebració emotiva i plena de records, que va aplegar antics alumnes, mestres, famílies i membres de la comunitat educativa de diferents èpoques.

La festa va començar amb una visita a l’interior de l’escola, on es va instal·lar un museu amb objectes i records que recollien mig segle de vida escolar. Al llarg de la tarda, els assistents van poder gaudir de diverses activitats lúdiques, com photocalls temàtics i tallers infantils, que van fer les delícies de petits i grans.

L’ambient festiu va estar amenitzat per les actuacions del grup infantil "Toni i Tino", que va fer cantar i ballar els més petits, i del grup de versions "Next to Hit", que va posar música a una nit inoblidable.

Un dels moments més emotius van ser els parlaments, on antics alumnes i directors van compartir records, anècdotes i agraïments. L’acte va culminar amb les intervencions de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la regidora d’Educació, Patrícia Reche, que van destacar la tasca educativa i social de l’escola al llarg dels anys i la seva implicació amb el barri de Can Boada.

Amb aquesta festa, l’Escola Marià Galí va tancar mig segle de camí compartit amb la ciutat i va obrir una nova etapa amb la mateixa il·lusió i compromís de sempre.