Junts valora positivament els dos anys de legislatura a Terrassa: "Hem aportat estabilitat, treball, rigor i qualitat"

Junts ha celebrat al pati de la Casa Baumann aquest dissabte un acte obert a la ciutadania on les dues regidores del partit a l'Ajuntament, Meritxell Lluís i Montserrat Caupena, han dut a terme una valoració dels dos primers anys dins l'equip de govern amb Tot per Terrassa i, fins fa un any, Esquerra Republicana.

En ell, Lluís ha afirmat que "Junts ha aportat a l'equip de Govern estabilitat, treball, rigor i qualitat" i ha explicat punt per punt quina ha estat l'estratègia i les accions dutes a terme durant la primera meitat del curs polític segons les seves prioritats, que han estat l'"ambició, bon govern, fer ciutat i fer país".

Al primer punt, Lluís ha posat en valor alguns projectes com el Pla Director de Polígons, els nous platós del Parc Audiovisual o l'inici de la revisió del POUM, els quals, segons la portaveu, han servit i serviran per "generar llocs de treball i millorar la qualitat de vida amb una Terrassa que pensi en gran".

També ha valorat positivament el Pla d'Accessibilitat, així com l'execució d'espais públics com el Parc de la República o les biblioteques dels districtes 5 i 7, que han estat pensats per "gestionar amb solvència el dia a dia de la ciutat".

En aquest aspecte, Lluís ha asfirmat que "fer ciutat és ocupar-se i cudar-se de les coses que més preocupen als terrassencs, com la mobilitat, la seguretat, la neteja i el manteniment urbà", coses que han aconseguit millorar, segons ella, amb l'increment de la plantilla de Policia Local i la major coordinació entre el cos municipal i els Mossos d'Esquadra, a més de la renovació de l'equip director d'Eco-Equip, l'empresa municipal de gestió de residus.

Per acabar, la protaveu de Junts ha remarcat que l'ús del català ha estat un "eix principal" de la seva política "a través de la regidoria de Politiques Lingüístiques", de la qual s'encarrega la seva companya de partit, Montserrat Caupena

"Som un partit que ens creiem els programes electorals i en aquests dos anys hem intentat aplicar el nostre de forma transversal a l'acció de govern", ha apuntat la portaveu del grup, mentre que Caupena ha assegurat que, tot i "tenir matissos o discrepar d'algunes coses" amb els seus socis de govern, tenen "bona sintonia" i treballen per "bastir grans consensos de ciutat".