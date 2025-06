Fer colzes per la selectivitat a la bilbioteca

La selectivitat és un punt d’inflexió en la vida de molts adolescents que volen accedir a la universitat. Una bona nota els obre les portes a molts dels graus universitaris més cobdiciats. Per això molts d’ells volen tenir les condicions idònies per assimilar la gran quantitat de continguts que poden aparèixer a les proves.

”A casa, potser la família m’interromp el ritme d’estudi, però aquí a la biblioteca, com tothom està fent el mateix, puc estar-me tranquil·lament 3 o 4 hores sense que ningú em molesti”, ha assegurat al Diari de Terrassa l’Izan Martínez, de l’Institut Cavall Bernat. Molts altres estudiants també acudeixen a la biblioteca per fugir de les distraccions i per pressionar-se a ells mateixos per centrar-se en els seus apunts. “Et sents malament si tu estàs amb el Tik Tok mentre la resta està estudiant, per tant, acabes deixant el mòbil per pressió”, ha confessat l’Elsa Margenat, de l’IES Terrassa.

El fet d’estar acompanyats en tot moment per persones en la mateixa tessitura que ells també els confereix cert confort i els ajuda a calmar els nervis que venen implícits amb les proves.

Trobar lloc es complica

”Ja a les 9 el matí entra una tropa de joves i la biblioteca es queda plena ja fins a les 12 de la nit, quan tanquem” ha explicat la directora en funcions de la Biblioteca Central de Terrassa, Marta Martí, que ha recordat que, tot i que les biblioteques “no són llocs per estudiar”, permeten que els joves hi vagin perquè “no hi ha cap espai dedicat per a l’estudi” a la ciutat.

Aquest pic d’afluència no només pot comportar problemes de xivarri sinó que també comporta que les places a les taules i sales s’ocupin amb molta rapidesa i alguns usuaris, tant puntuals com habituals, es quedin sense. La Paula i la Jordina, que ja són universitàries són de les persones que van cada dia a la biblioteca i han hagut de canviar una mica la seva rutina. “Ara, o vens d’hora o et quedes sense lloc”, han lamentat les noies.

Canvi de model

Cada alumne té una manera diferent d’encarar les PAU, però un denominador comú en tots ells és la incertesa respecte al nou model d’exàmens que s’introduiran enguany. “Com ens ho canvien tot, hi ha por”, han admès l’Helena Ferran i l’Emma Gutiérrez, de l’Escola Pia.

Això suposa que només tenen un model de prova per practicar el nou format i que cadascú se les ha hagut d’empescar per poder estudiar. L’Helena i l’Emma han confiat “plenament” en els recursos que els han proporcionat els seus professors i en les explicacions respecte a la nova tipologia de proves. En canvi, la Martina Puigdòria, de l’IES Terrassa, ha utilitzat eines d’intel·ligència artificial per generar-se nous exercicis “tipus sele” a partir del temari de les assignatures. “Només ens han pujat el model zero, i amb un model per assignatura no en tenim prou per estudiar”, s’ha queixat la Martina, alhora que la seva companya, l’Elsa Margenat, ha denunciat que “si es fan canvis, que es tinguin clars quins es faran i que no ens arribi tard la informació”.