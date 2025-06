Just Mercat se suma a la Setmana del Medi Ambient a Terrassa

Terrassa ha iniciat el mes de juny amb una nova cita amb el medi ambient. La ciutat ha celebrat la 34a Setmana del Medi Ambient, que enguany s'ha complementat amb la incorporació del Just Mercat. Aquest espai, dedicat a fomentar el comerç just, el consum responsable i l’economia social i solidària, ha comptat amb la participació d’iniciatives locals que ofereixen productes tèxtils, alimentaris i serveis financers ètics, tots orientats a un consum respectuós amb les persones i el planeta.

Una altra de les activitats destacades d’aquest any ha estat una experiència vivencial sobre el canvi climàtic, inspirada en la dinàmica dels jocs d’escapada, per conscienciar sobre l’emergència climàtica de manera lúdica i participativa.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de membres de la corporació local, ha assistit a la jornada, que ha inclòs activitats familiars com tallers de joguines, estampació de bosses i dibuix, així com el lliurament de premis dels concursos sobre l’aigua organitzats per l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT).

Sota el lema “L’energia compartida ens uneix i impulsa”, les activitats de la setmana han inclòs conferències, tallers i propostes lúdiques enfocades a sensibilitzar sobre la necessitat de readaptar-nos per afrontar el canvi climàtic.

La fira es consolida com un punt de trobada que acosta petits i grans a la sensibilització i l’acció pel medi ambient

Lluís Clotet

Amb el Just Mercat, en la cloenda al Torrent de les Bruixes del parc de Vallparadís, la Festa del Medi Ambient ha reforçat el compromís de Terrassa amb la sostenibilitat i el consum responsable, oferint a la ciutadania una oportunitat per conèixer i implicar-se en iniciatives que aposten per un model econòmic més just i solidari.

