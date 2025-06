Així han demanat el vot els capdidats a capgròs d'aquest 2025

La Plaça Vella de Terrassa ha vist per primera vegada els 45 capgrossos de la ciutat ballar tots a una la Tereseta per a la 46a edició de la Festa dels Capdidats. L'acte, que l'organitza la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional de Terrassa juntament amb el Casinet de l'Espardenya i els Nans de Terrassa, també ha aplegat als capdidats d'enguany, dels quals només un podrà formar part del selecte grup de personalitats de la ciutat que tenen un capgròs.

A la festa, els aspirants (o, millor dit, capspirants) han tingut l'oportunitat de defensar les seves capdidatures i han tractat de convèncer al públic perquè els votessin amb un intens minut d'or.

Alfons Ferrero, cuiner

L'encarregat d'obrir la ronda de discursos ha estat el cuiner polivalent Alfons Ferrero, que, més que demanar el vot per la seva capdidatura, s'ha dedicat a reivindicar la gastronomia terrassenca alhora que ha tirat algun que altre dard a les localitats veïnes. "Us vull demanar que omplim terrasses, bars i restaurants de la nostra ciutat perquè, a part de ser molt bons, ens ho hem de creure", ha afirmat Ferrero, que ha afegit que "no només els [bars i restaurants] del centre, sinó també els de les barriades". Tot seguit, ha instat al públic a que s'oblidin dels bars de Sabadell perquè "podran tenir l'Ikea i El Corte Inglés, però no tenen ni idea de cuinar". En referència a Matadepera, ha assegurat que "la Mola és nostra" i ha recordat que "la brossa s'ha de llançar a la seva ciutat" per culminar amb un "visca Terrassa".

El cuiner Alfons Ferrero ha reivindicat la cuina terrassenca i ha deixat arrossegant-se la de Sabadell

Lluís Clotet

Antònia Ferrer, activista de la cultura catalana dels Geganters de Terrassa

El relleu l'ha agafat l'Antònia Ferrer, que porta des de l'any 1982 involucrada en la cultura popular terrassenca. Ella, per demanar el vot, ha optat per fer una repassada per la seva trajectòria als Geganters de Terrassa, organització a la qual va entrar amb el seu marit, el difunt Antoni Messeguer, que té un gegantó. "He fet ballar el gegantó i els gegants modernistes, però els altres pesen massa", ha fet broma Ferrer. Ara, qui l'acompanya és la seva neta i es dedica a fer disfresses per als gegants. A més, ha recordat als assistents que, de ser escollida capgròs, "coincidiria amb els 175 anys dels Gegants Vells i els 75 anys dels Gegants Nous, aleshores seria una parella de gegantó i capgròs".

La gegantera Antònia Ferrer ha recordat els anys en els que ha estat involucrada en la cultura popular catalana

Lluís Clotet

Pepe Mármol, encarregat de material del Terrassa F.C.

El següent a la llista ha estat Pepe Mármol, l'encarregat de que tot el material del Terrassa F.C. estigui on cal. Ha estat el que més suport ha rebut per part del públic, que l'ha acompanyat amb pancartes i cartells que demanaven els vots de la gent per a ell. A més, ha vingut amb un representant que ha parlat en nom seu, el responsable de comunicació del club, Juanma Medina. "El Pepe és una persona molt discreta i humil", ha justificat el portaveu. "Mai trobareu una persona que parli malament d'en Pepe, fins i tot en una societat on hi ha molta crispació i en un món com el del futbol, amb moments també molt complicats", ha assegurat Medina, que ha clamat pel vot per a Mármol perquè "no només és mereix ser el capgròs, sinó que es mereix un carrer, que l'Estadi Olímpic porti el seu nom i també mereix un dia festiu i pugui descansar". Abans d'acabar, el mateix Pepe ha donat les gràcies a tots els seus votants i simpatitzants.

Hi havia pancartes i cartells a favor de la capdidatura del responsable de material del Terrassa F.C., Pepe Mármol

Lluís Clotet

Montse Nieto, pessebrista de la fira de Santa Llúcia

A continuació, la mítica pessebrista de la Fira de Santa Llúcia de Terrassa, Montse Nieto, ha defensat la seva capdidatura en terreny que l'és molt familiar, com és la Plaça Vella. "Porto 58 anys venint aquí i he tingut l'honor d'haver portat moltes il·lusions a les cases", ha explicat Nieto, que ha remarcat que fer el pessebre "és un moment molt entranyable". S'ha mostrat sorpresa per la seva capdidatura, però, ha assegurat, "amb això ja ho tinc tot guanyat".

La pessebrista Montse Nieto no s`esperava la seva capdidatura

Lluís Clotet

Nadia Hafid, il·lustradora

La il·lustradora i guanyadora del premi Finestres de Còmic Nadia Hafid no ha pogut assistir a la Festa de Capdidats d'enguany, però sí que ha deixat escrites unes paraules d'agraïment. "Simplement m'agradaria agrair que s'hagi pensat en mi com a capdidata, és un honor i és bonic, perquè és una manera de contribuir a donar-li importància i a celebrar la professió que exercim els dibuixants", ha llegit la presentadora de l'acte en nom de Hafid.

Nadia Hafid, Il·lustradora i dibuixant de còmics

Alberto Tallón

Patge Xiu Xiu, servidor dels Reis Mags

Un altre capdidat que no ha pogut estar presencialment a la Festa de Capdidats d'enguany ha estat el Patge Xiu Xiu, que ha delegat en un nen i una nena la lectura del seu missatge. "El Patge Xiu Xiu ha estat un personatge molt especial que ha estat importantíssim per als infants de Terrassa durant molts i molts anys", han explicat els portaveus de l'ajudant reial i han recalcat que en Xiu Xiu "no ha faltat a cap Nadal" i que enguany se celebra el 75è aniversari de la seva presència a la ciutat "portant alegria a cada racó".

En representació del Patge Xiu Xiu, que no ha pogut anar a la Festa, l`Arlet i en Pol han llegit el seu manifest

Lluís Clotet

Caye Casas, guionista

L'últim capdidat en passar pel micròfon ha estat el guionista de pel·lícules de por Caye Casas, que també ha comptat amb alguns fans entre el públic. "Vendre's no és fàcil, és més senzill fer pel·lícules de terror", ha dit Casas, que ha expressat d'aquesta manera el seu nerviosisme. Ell ha portat un cartell on ha fusionat alguns dels trets físics de la majoria de capdidats per fer una espècie de "capgròs Frankenstein" i també ha fet una promesa: "Si em voteu, us prometo que a la meva pròxima pel·li sortirà el meu capgròs".

El guionista Caye Casas ha fet un cartell amb un capgròs 'Frankenstein' on ha barrejat trets físics dels capdidats

Lluís Clotet

A part dels capdidats, també s'ha fet referència a l'escarni, que enguany ha anat per als 'Kikos', la corrent religiosa suposadament vinculada a l'ultracatolicisme, "per adoctrinadors radicals als carmelitans".

El final de festa ha estat, per una banda, el ball de la Tereseta, primer amb els 45 capgrossos i els capdidats del 2025 i després amb tothom que ha vulgut sumar-s'hi a la rotllana, i, per l'altra, corredisses d'alguns assistents per efectuar el seu vot abans que tanqués l'urna definitivament. Els resultats definitius es donaran a conèixer el divendres 4 de juliol, quan comenci la Festa Major de Terrassa.