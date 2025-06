El dissabte al voltant de les 16 hores es va declarar un incendi al Parc de Vallparadís de Terrassa. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, van cremar 500 metres quadrats de matolls, gespa i algun arbre, però no va causar més afectacions. Per extingir el foc, considerat de baixa intensitat, s'hi va desplaçar una dotació de bombers. De moment no se saben les causes que van provocar aquest incident.