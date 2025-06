Saps on són... els dos soldats que encara fan guàrdia?

No només passen de moda peces de roba, jocs de la videoconsola o bandes de rock. També passa en altres camps, com per exemple en la iconografia o, més en concret, en l’escultura o el monument. Generalment, passen de moda per un canvi polític o de règim i, allò que era del moment, passa a ser del passat i, a més, d’un passat fosc i trist, com és el cas.

El 24 de gener de 1944, i en el marc dels actes de la “Fiesta de la Liberación”, es va inaugurar a la zona del passeig del Compte d’Ègara, entre el carrer de García Humet i el de Sant Antoni, el que, popularment, es va anomenar com el monument als Caiguts que, oficialment, “a los Caídos por Dios y por España”.

Com explica el blog de Joaquim Verdaguer, l’any 1940 “es va fer un concurs per aixecar un monument mitjançant una subscripció popular”. Aquest concurs, continua, “el va guanyar el que portava en el seu projecte el lema 'PAX' de l’arquitecte Frederic Viñals i de l’escultor Jaume Bazin”.

El seu cost

El cost del monument va ser de 300.000 pessetes i destacaven les figures de dos soldats: un que feia referència a la Guerra Civil i l’altre, un guerrer de l’època medieval. Una figura femenina estava al mig, en plena salutació a la romana, és a dir, del feixisme. En l’interior hi havia una petita cripta.

L’any 1991 i quan es construïa el pàrquing soterrat del passeig, el monument es va desmuntar i va anar a parar al Cementiri Municipal. Les figures dels dos guerrers, en peu, com fent una guàrdia encara, amb un lema que diu “La ciutat de Terrassa en memòria de les víctimes de la guerra”.