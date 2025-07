Lildami resisteix a la pluja i enceta la Festa Major amb energia marca de la casa

Quedaven escassos minuts per a les 10 de la nit i, capricis del destí, una cortina intensa d'aigua va banyar completament Terrassa. Lildami actuava a la plaça Nova, i la pluja el va obligar a endarrerir el concert gairebé una hora. Els fidels que esperaven la seva sortida, van haver de refugiar-se com van poder a establiments i porxos. Tan bon punt com va frenar l'aigua, els treballs de condicionament de l'escenari van començar, mentre el raper terrassenc feia mantenir, en tot moment, l'esperança d'un públic juvenil i familiar.

Dami va reaparèixer a la Festa Major de "la ciutat amb deliris de capital", encapçalant l'actuació amb "A contracorrent" i "El ball de la civada", que retronaven amb la potència característica que l'empeny la seva nova banda: Scotty DK, Mercè Segura i Sara Oliver. El concert va ser un gran repàs a la seva discografia amb èxits com "Collin' el blat" o algunes de les millors cançons de "Flors mentre visqui" o "Viatge en espiral". Tot això, evidentment, acompanyat de les ja clàssiques reivindicacions cap a la seva estimada Terrassa. Fins i tot, es va permetre el luxe de bromejar anunciant "una cançó nova que no ha sortit", per acabar cantant l'inconfusible "Superpercat".

Evidentment, no podien faltar els millors temes del seu treball més recent "Bentornat". Lildami tenia un as guardat sota la màniga pels instants finals d'actuació amb l'entrada de Sara Roy a l'escenari per interpretar plegats "Bon vent i barca nova". Va ser, sens dubte, un dels moments més especials, íntims i bonics, de la nit.

I com ve sent habitual, l'artista terrassenc va deixar bona part de la pólvora al final. La plaça Nova va vibrar amb "Mentrestant" i, posteriorment, "Serrallonga" va fer aixecar els braços al compàs d'un públic que va quedar entregat a Lildami.