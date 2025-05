Matinada amb quatre incendis a Terrassa

Els Bombers i la resta de serveis d'emergència han passat una nit més aviat moguda a Terrassa. Començant a la mitjanit, a Can Boada, on les flames han cremat unes branques i unes deixalles de la zona d'horts del barri. El foc s'ha extingit en poc més d'una hora i els Bombers han pogut retirar les restes del material, donant per finalitzada l'actuació.

Poc després, encara no s'havia arribat a les 3 de la matinada, els serveis d'emergència han registrat un nou avís d'incendi a Les Arenes, al carrer d'Amposta. Diversos contenidors s'han incendiat provocant altes flames que han afectat també cinc vehicles propers a l'escena i la façana d'un dels edificis de la zona. Malgrat tot, els Bombers han pogut extingir les flames, i no s'ha registrat cap dany personal.

I molt pocs minuts després, un nou avís. Aquesta vegada, a l'antic poble de Sant Pere. Un matalàs del carrer de l’Alcalde Picañol s'ha incendiat sense provocar més afectacions, i els Bombers han pogut extingir-lo ràpidament.

Quan semblava que acabava la jornada nocturna sense més ensurts, nova trucada, de nou, a Sant Pere. Poc abans de les 6 de la matinada, veïns del carrer Sant Leopold denunciaven que un contenidor tornava a cremar. De nou, l'actuació dels Bombers ha estat ràpida i no s'han hagut de lamentar més afectacions.