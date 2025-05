Frustrat el projecte per ampliar la plaça de la Constitució a Terrassa

Des de fa dues setmanes, una nova tanca autopublicitària ofereix com a “sòl residencial a la venda” la mateixa parcel·la de Terrassa que poc abans era objecte d’una ambiciosa promoció cridada a donar vida útil, per fi, a un solar amb dècades de descuit. L’empresa AEDAS Homes era la impulsora del projecte, situat a Sant Pere Nord, que incloïa la construcció de 39 habitatges (i 76 places d'aparcament) però també la cessió de sòl al municipi per a l’ampliació cap al sud de la confrontant plaça de la Constitució. Ja no serà així, almenys, de moment.

El terreny, de 4.690 metres quadrats, està situat entre el carrer de Roig Ventura i els de Tarragona i del Doctor Ferran. Fa tot just tres anys, la promotora anunciava públicament la posada en marxa del projecte, el tercer que duia a terme en poc temps a Terrassa, de nom Herolt. La iniciativa representava “una actuació de regeneració urbana”, doncs completava la plaça “dotant d’un major espai lliure al barri de Sant Pere Nord i donant resposta a una de les principals necessitats socials dels veïns”, segons feia constar la pròpia companyia. El projecte se sumava als que duria a terme la societat a Can Roca, al costat del parc de les Nacions Unides, i al carrer de Marconi. Aquests dos van arribar a bon port. L’altre, el de Sant Pere Nord, no.

Pla inviable

El cartell és de missatge inequívoc, però, a més, la pròpia empresa ha confirmat que ha descartat el projecte “després de diversos mesos d’estudi”. Ha decidit posar el sòl a la venda. La causa principal adduïda: la pujada dels costos de construcció, que han fet inviable el pla. Cal tenir en compte “que AEDAS Homes ofereix sempre les millors qualitats”, subratlla.

Al novembre passat, l’Ajuntament va donar llum verda a la modificació del pla inicial que havia aprovat definitivament el 17 de febrer de 2023. En aquell moment, a principis del 2023, l'Ajuntament va fer pública l'aprovació d'un expedient que conformaria un nou espai verd, una zona concebuda com a “solució de continuïtat amb la plaça de la Constitució adjacent".

Nebridi Aróztegui

La previsió passava per començar l’edificació dels nous habitatges el 2023. Les obres havien de durar uns 18 mesos. Després, la promotora urbanitzaria el sòl públic i el cediria al municipi. L’adequació de la nova àrea verda requeria uns tres mesos de treballs.

El projecte es va complicar. El novembre del 2024, com s'ha dit, el consistori va donar el vistiplau a la modificació de l'expedient. La promotora demanava actualitzar la base de preus i ajustar el programa de treballs “per coordinar l’execució de les obres d’edificació i urbanització”, aquestes últimes valorades en 452.931,40 euros. Ara ha decidit desestimar el projecte i posar en venda el solar.