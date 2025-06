L'estiu també es porta a la pell: perfums d'home que ho diuen tot sense parlar

Hi ha estius que es recorden per una cançó, una escapada inesperada o una pell que feia una olor diferent al frec del sol. El més curiós és que aquesta olor no surt del mar ni de la brisa. Surt de tu o, més aviat, del perfum que tries posar-te. En un temps on el cos respira diferent i els dies es fan més intensos, triar bé un d'aquells perfums d'estiu per a home no és qualsevol gest. És una declaració d'intencions, una manera de dir "sóc aquí" sense pronunciar cap paraula.

El que defineix una fragància estival masculina

Frescor amb caràcter, sense estridències

Quan les temperatures pugen, el cos canvia. La pell està més activa, les aromes evolucionen més ràpidament i se senten amb més força. Per això, els perfums d'estiu tenen les seves pròpies normes. No busquen imposar-se ni saturar; en canvi, es mouen entre notes fresques, netes i lleugeres, encara que sense perdre aquest punt masculí que marca la diferència.

Els cítrics en són protagonistes. Llimona, bergamota, mandarina. També els tocs aquàtics, els verds, els florals discrets i les fustes suaus. Es tracta de trobar una barreja que acompanyi, que refresqui i que es mantingui suficientment per convidar a reaplicar sense cansar.

Un aliat invisible per a cada moment

No és el mateix una jornada d'oficina amb aire condicionat que un sopar en una terrassa amb la pell bronzejada i la camisa oberta. L'estiu demana fragàncies versàtils que s'adaptin al context sense necessitat de tenir mitja col·lecció a casa. Per aquest motiu, moltes firmes llancen versions estivals dels seus clàssics, reinterpretades amb un gir més fresc, menys dens i més desenfadat.

La clau és triar un perfum que se senti teu i no soni a còpia ni a aparador. Els perfums d'estiu per a home funcionen naturalment i sense artificis. A més, acompanyen en sortir de casa i segueixen allà, suaus però presents, quan la nit ja s'ha colat per les escletxes.

Com encertar en triar la teva fragància per a la calor

La teva pell, el teu estil, la teva història

Els perfums no fan la mateixa olor a tothom. El mateix flascó pot tenir matisos diferents segons la pell on es posa, per la qual cosa és important provar abans de decidir: aplicar als canells, esperar uns minuts i deixar que evolucioni. El que al principi sembla només llimona pot amagar, uns minuts després, una base de fusta o una nota especiada que no esperaves.

També hi influeix el teu estil. No es tracta d'encaixar en un estereotip, sinó de trobar aquella olor que sembli feta per a tu, que vagi amb la teva manera de moure't, amb la roba que tries i amb l'energia que desprens.

Hi ha alguna cosa especial en aquest gest discret d'aplicar perfum. No cal exagerar. N'hi ha prou amb uns tocs a punts estratègics: coll, canells i part interna dels colzes: llocs on el pols batega i l'aroma respira amb tu. El perfum d'estiu no crida ni s'imposa; xiuxiueja i enamora. No competeix amb la calor, sinó que s'hi fon.