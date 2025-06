Terrassa inicia el procés participatiu per definir la nova marca de ciutat

Terrassa revelarà aquest dimarts els detalls del procés participatiu per a la definició de la nova marca de ciutat, en un acte que tindrà lloc a les 18 hores a la Nova Jazz Cava. L'esdeveniment, conduït pel periodista Xavi Coral i la directora creativa Eva Santos, comptarà amb la presència de representants institucionals, agents culturals, esportius, socials i membres destacats de la societat civil.

La iniciativa té com a objectiu reforçar la identitat de Terrassa com a referent en cultura, innovació i patrimoni, consolidant una imatge pròpia i atractiva tant per als residents com per a l'exterior. A través d'un procés participatiu que inclourà tallers temàtics amb agents locals, joves, universitaris i entitats, es buscarà identificar els elements que fan única la ciutat. Les propostes resultants seran sotmeses a votació ciutadana, amb la previsió de tenir el pla definitiu enllestit al desembre.

Segons el tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, "una marca definida pot incidir de manera directa en l'atracció d'inversions, talent i turisme, ja que la percepció externa pot representar fins a un 26% de l'impacte econòmic". El projecte busca, per tant, enfortir el sentiment de pertinença i alhora posicionar Terrassa amb una imatge clara, coherent i amb projecció exterior. L'objectiu és anar "més enllà d'un logotip o un eslògan", ha apuntat Salvador.

El procés participatiu inclourà diversos tallers entre juny i novembre, centrats en àmbits com la creativitat i l'audiovisual, el dinamisme econòmic i la cohesió social. Les inscripcions es podran fer a través d'un QR al portal Participa Terrassa, tant a títol individual com associatiu. Amb aquesta iniciativa, Terrassa vol construir una marca de ciutat que reflecteixi els seus valors i singularitats, implicant activament la ciutadania en el procés i establint una imatge coherent i atractiva tant per als residents com per a l’exterior. Un objectiu que ja es va fixar l’any 2017, quan es van fer els primers passos per reforçar la projecció de la ciutat.

Procés participatiu

El mes de gener es va engegar el projecte per construir la nova marca de ciutat i establir-ne el seguiment, que ha estat adjudicat a l’empresa Aquells Nois Tan Simpàtics. De moment, ja han iniciat una anàlisi del municipi.

Els tallers participatius es celebraran entre els mesos de juny i novembre, i es preveu una sessió final a finals d’any per votar les propostes resultants. El primer taller, dedicat a la creativitat i l’audiovisual, tindrà lloc el 17 de juny (de 18 a 20 hores); el segon, centrat en el dinamisme econòmic, serà el 19 de juny (de 15 a 17 hores); i el tercer, sobre sentiment de pertinença i cohesió social, es farà el 16 de setembre (de 18 a 20 hores).

La iniciativa preveu també la figura dels ambaixadors que representin la ciutat a l’exterior, ja sigui a través d’empreses amb projecció internacional o de particulars. A més, es crearà un òrgan de cogovernança publicoprivada en què l’Ajuntament vol comptar amb la participació de tots els agents implicats, inclosos els grups polítics municipals.