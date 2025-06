Lluita legal contra el barraquisme a l'Anella Verda de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa obre de mitjana cada any uns 25 expediens disciplinaris per infraccions en l'àmbit de l'Anella Verda.

En quatre anys, el consistori ha incoat 103 expedients de disciplina per recuperar i protegir l’Anella Verda. Segons l'Ajuntament, aquestes actuacions s’emmarquen dins el Programa de Protecció i Custòdia del sòl no urbanitzable, que es va posar en marxa l’any 2021.

El terme municipal de Terrassa ocupa 70 km2 i el 65% correspon a l’entorn natural que envolta la ciutat. Amb la finalitat de protegir el patrimoni natural, agrícola, històric i cultural de l’Anella Verda, l’Ajuntament va posar en marxa el juliol de 2021 "un programa específic de custòdia del sòl no urbanitzable per preservar-lo davant l’estat de degradació que presentava en diferents àmbits de la ciutat".

En quatre anys, el consistori ha incoat 103 expedients de disciplina per recuperar i protegir l’Anella Verda.

Com a resultat d’aquesta activitat, en aquests quatre anys l’Ajuntament ha obert 103 expedients disciplinaris i ha realitzat 158 inspeccions "per vetllar pel compliment de la normativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’àmbit de l’Anella Verda i del Pla Especial i Catàleg de Masies, de l’any 2020".

Inspecció i control

Aquest programa es desenvolupa amb actuacions d’inspecció i control de les construccions, i dels seus usos, perquè compleixin amb la normativa municipal, ja sigui en relació amb les masies i, així, vetllar pel seu bon estat, o amb les edificacions precàries en horts il·legals i barraquisme, o bé amb la neteja i retirada de tanques perimetrals.

Es vol preservar, així, les condicions paisatgístiques i urbanístiques de l’entorn arribant, fins i tot, a la via judicial, quan sigui necessari, adverteix el govern municipal.

Els sectors on es concentren més aquests usos no admesos o construccions sense llicència i on s’han fet més actuacions són aquests: els àmbits de sòl urbanitzable de Palau Nord, on fa un any van finalitzar les tasques de demolició i neteja per part de la propietat; el de Palau Sud, que està a tocar de la C-58; així com diferents sectors de les Martines, la zona de Can Figueres; de Can Missert i a Can Bogunyà.

Un dels àmbits on es treballa, des de fa anys, és la zona compresa entre l’autopista C-16 i la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat, a tocar de Palau Sud i, també, el sector de les Aimerigues, on s’han fet actuacions, ja que hi havia assentaments en finques privades i de propietat municipal.

Patrimoni natural de la ciutat

L’activitat que comporta l’execució d’aquest programa augmenta any rere any, "amb tasques que inclouen, no només les inspeccions, sinó també un treball administratiu i jurídic posterior, amb tramitacions que deriven en l’obertura de requeriments als propietaris dels terrenys, ja sigui per construccions sense llicència, per construccions precàries o en mal estat, o per acumulació de residus o usos indeguts".

Les actuacions sempre estan encaminades a preservar el terreny per un posterior ús agrícola i natural i són de caràcter transversal i multidisciplinari, "ja que el Programa està impulsat pels serveis d’urbanisme i medi ambient, que treballen conjuntament en la recuperació del patrimoni natural de la ciutat", afegeix l'Ajuntament.

L`Anella Verda de Terrassa té 4.400 hectàrees



El Programa de Protecció i Custòdia del sòl no urbanitzable és un instrument que contribueix al compliment dels principals objectius de l’Anella Verda, "com són garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen Terrassa; recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps promovent l’activitat de les masies i del sector primari, en general; protegir el patrimoni cultural i arquitectònic; fomentar un ús social i responsable de l’entorn; restaurar la xarxa de rieres i torrents; desmantellar les instal·lacions que no estiguin legalitzades; retirar l’horta que ocupa la llera i els seus marges i recuperar d’aquesta manera la vegetació de ribera".

Actuacions municipals

Tot i comptar amb aquest programa, l’Ajuntament fa durant tot l’any actuacions de neteja, restauració i recuperació a l’Anella Verda. Un exemple és la intervenció realitzada l’any passat al

torrent del Sagrament per recuperar la llera i els seus marges "i que va afectar una superfície propera als 40.000 metres quadrats, o al torrent de la Grípia el 2024 per recuperar un tram degradat d’uns 10.000 metres quadrats".

Els treballs que s’efectuen en aquesta zona s’integren dins el projecte de l’Anella Verda, que contempla restaurar la xarxa de rieres i torrents de l’entorn natural per la millora de la connectivitat i el foment de la biodiversitat.

Què és l'Anella Verda

L’Anella Verda és tot l’espai no urbà de Terrassa, de 4.400 hectàrees, que conforma un patrimoni natural de gran valor ambiental, paisatgístic, cultural, social i econòmic. Acull més de 2.500 hectàrees de boscos, camps de conreu i rieres i torrents, que conformen el sistema hidrogràfic.