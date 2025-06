Permís de conduir internacional: què és i com aconseguir-lo

Per a moltes persones, disposar de carnet de conduir és sinònim de llibertat, independència i tenir accés a un major nombre d'oportunitats. En algunes empreses, tenir aquest permís és un requisit imprescindible, i encara que no sempre sigui obligatori, comptar-hi facilita la mobilitat, tant en l'àmbit professional com en el personal.

No obstant això, existeixen marcs legals específics que regulen la seva validesa, tant a Espanya com en altres països. Per això, si pensem a viatjar a l'estranger, ja sigui per vacances, estudis o motius laborals, és convenient informar-nos sobre la normativa vigent. En aquest sentit, els experts RACC ens ofereixen més detalls sobre la conducció internacional per a evitar sancions.

Què és el Permís Internacional de Conducció i per a què serveix?

Cada país estableix les seves pròpies normes sobre l'ús i acceptació dels permisos de conduir emesos a l'estranger, per la qual cosa la normativa pot variar considerablement. En alguns casos, existeixen convenis bilaterals que permeten utilitzar el carnet nacional durant un període determinat sense necessitat de realitzar altres tràmits. No obstant això, en altres països és necessari homologar-lo o fins i tot tornar a realitzar els exàmens teòrics i pràctics.

Per tant, si es té previst conduir fora d'Espanya, és molt recomanable comptar amb el Permís Internacional de Conducció (PIC). Encara que no sempre s'exigeix, portar-lo pot evitar complicacions, a més de facilitar el lloguer de vehicles. Actualment, aquest document, que és vàlid en més de 150 països, serveix com una traducció oficial del permís nacional, la qual cosa ajuda a les autoritats locals a comprovar la seva validesa amb major facilitat.

Aquest permís es pot reconèixer físicament perquè consta d'una coberta o cartolina de color gris, amb format tríptic, que inclou deu pàgines en diversos idiomes (espanyol, alemany, francès, anglès, italià, àrab, rus i portuguès). En el seu interior es recullen les dades personals del titular, així com els tipus de permisos de conducció que posseeix.

Com sol·licitar el Permís Internacional de Conducció a Espanya

El permís de conduir espanyol és vàlid per a estades curtes o vacances, sempre que estigui en vigor, dins de la Unió Europea (UE) i l'Espai Econòmic Europeu (EEE), així com en aquells països amb els quals es tenen acords. No obstant això, fora d'aquests territoris és obligatori portar el Permís Internacional de Conducció juntament amb la teva llicència espanyola vigent. En el cas de viatjar al Japó, encara que existeix un tractat bilateral, també s'exigeix aquest permís internacional.

Aquest document és de caràcter temporal i té una validesa d'un any. Per això, si una persona té intenció de mudar-se a un altre país, haurà d'informar-se sobre el procediment per a realitzar el bescanvi del seu permís conforme a la normativa local. És important estar preparat per a conduir amb total tranquil·litat fora de les nostres fronteres.

L'obtenció del PIC és un tràmit bastant senzill que pot realitzar-se a través de la Direcció o una oficina de la Direcció General de Trànsit (DGT) o amb l'ajuda d'associacions automobilístiques autoritzades, com el RACC. A continuació, et mostrem els requisits que s'exigeixen.

- Documents necessaris. El sol·licitant ha d'aportar el permís de conduir espanyol en vigor, juntament amb el DNI, NIE o passaport vigent i una fotografia tipus carnet.

- Sol·licitar cita prèvia. Aquesta gestió es pot fer a través de la web oficial de la Direcció General de Trànsit (DGT) o telefonant al 060.

- Presentar la documentació i pagar les taxes. El dia de la cita cal presentar la documentació requerida i emplenar el formulari, a més de pagar les taxes de 10,51 euros.

En conclusió, aquests són alguns dels aspectes que has de saber sobre el permís de conduir internacional i la seva obtenció. Si tens més dubtes, t'aconsellem donar un cop d'ull a la pàgina web de RACC Start, la xarxa d'autoescoles del RACC (Real Automòbil Club de Catalunya). Aquests experts t'assessoraran i ajudaran a resoldre els teus dubtes.