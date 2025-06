Aquests vehicles no hauran de passar la ITV el 2025

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és una cita ineludible per a qualsevol conductor. Els vehicles han de superar aquesta revisió de forma periòdica —cada any o cada dos si tenen menys de deu anys— per garantir que poden circular amb seguretat. Un cop demanada la cita prèvia, el vehicle passa per mans de tècnics especialitzats que en revisen tots els elements clau: llums, pneumàtics, frens... Tot ha d’estar en condicions per obtenir l’adhesiu que certifica que el cotxe està apte per continuar circulant.

Tot i això, no tots els vehicles han de passar la ITV. Des de principis d’any, una nova normativa eximeix de la inspecció aquells vehicles matriculats abans de l’1 de gener de 1950, siguin cotxes o ciclomotors. L’objectiu és preservar el valor històric d’aquests vehicles antics i fomentar-ne el reconeixement com a part del patrimoni cultural. Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), aquesta mesura pretén incentivar el registre de més vehicles com a històrics, ja que gaudiran de l’avantatge de no haver de passar mai més la ITV.

Mentrestant, a Portugal han protagonitzat un canvi significatiu en relació amb la ITV de les motos. Després de 12 anys de reivindicacions, el Parlament portuguès ha eliminat l’obligatorietat de la inspecció tècnica per a motocicletes. Els defensors d’aquesta mesura argumenten que no és necessària, ja que els motoristes acostumen a ser molt conscients dels riscos de circular amb una moto en mal estat i, per tant, fan un manteniment responsable.

Les dades els donen la raó: malgrat un increment del 400% en el nombre de motos al país des del 1995, les morts per accidents de motocicleta s’han reduït en un 80%. De fet, entre 2010 i 2020, Portugal es va situar com el segon país de la Unió Europea amb una major reducció de víctimes mortals a les carreteres, amb un descens del 47%, segons el Consell Europeu de Seguretat en el Transport (ETSC).

Aquest moviment contrasta amb el d’altres països europeus. França, per exemple, també va intentar evitar la implantació obligatòria de la ITV per a motos, però les pressions van fer que finalment s’adoptés. A Espanya, canvis d’aquest tipus són més complicats: la ITV és un servei molt arrelat i amb pes econòmic important, i la població la té molt assumida com a part de la rutina del manteniment del vehicle.