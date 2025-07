Neix l'Associació de Comerciants del Roc Blanc (ACROB) : “La força de la unió ens fa més resilients”

Aquest dijous, 24 de juliol, s’ha presentat públicament l'Associació de Comerciants del Roc Blanc (ACROB), una nova entitat que ja agrupa 26 comerços del barri i que esdevé l'onzena associació de comerciants de la ciutat de Terrassa. L’acte ha tingut lloc al Centre Cívic del Roc Blanc i ha comptat amb la participació de la junta de l’entitat, l’alcalde Jordi Ballart i el regidor de comerç, Xavier Cardona.

ACROB neix amb l’objectiu de fer del Roc Blanc un barri amb vida comercial pròpia, que ofereixi als veïns una opció de compra de proximitat i qualitat. “Volem veure un barri actiu, amb carrers i comerços plens de vida”, ha afirmat el president de l’associació, Ramón Vela, durant la seva intervenció. La vicepresidenta de l’entitat, Conchi Sánchez, ha destacat el paper fonamental del comerç local i la necessitat d’enfortir-lo: “Les despeses són moltes, la competència és ferotge i sovint ens sentim sols davant de les dificultats. Però també sabem que la força de la unió ens fa més resilients, més visibles i més capaços de transformar la realitat. Això és el que representa ACROB”.

Sánchez també ha agraït el compromís dels establiments adherits i ha fet una crida als comerciants del barri que encara no en formen part: “Convidem la resta a sumar-s’hi i fer créixer aquest projecte comú”. L’entitat aposta per accions de dinamització comercial i social, com la Fira Pirata de les Illes Perdudes del Roc Blanc, celebrada fa uns mesos amb gran èxit de participació. “No va ser un punt final, sinó el punt de partida”, ha afirmat la vicepresidenta, que ha anunciat noves iniciatives com una celebració especial per Halloween.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha fet èmfasi en la diversitat de l’oferta comercial del Roc Blanc: “Els veïns poden trobar tot el que necessiten al seu barri. No cal sortir-ne per comprar". Ballart ha destacat també “la bona sintonia” entre l’associació de comerciants i l’associació de veïns, “una col·laboració que no sempre és habitual i que cal reconèixer”. Finalment, l’alcalde ha anunciat que el barri de Ca n’Anglada serà el pròxim en constituir formalment la seva associació de comerciants, previsiblement en els mesos entrants.