ERC recorda els fets de setembre del 1713 per mirar endavant

ERC Terrassa ha donat aquest dijous el tret de sortida al curs polític amb la commemoració dels fets del 3, 4 i 5 de setembre de 1713, quan les tropes borbòniques van ocupar, saquejar i incendiar la vila. L’acte, celebrat davant de la Casa del Poble, ha comptat amb les intervencions de la portaveu municipal i candidata a l’alcaldia, Ona Martínez, i del portaveu del Jovent Republicà a Terrassa, Arnau Rufs.
D’una banda, Rufs ha reivindicat la resistència del poble aquell setembre del 1713 per connectar-la amb els reptes actuals. “Avui, les terrassenques i les catalanes hem de tornar a triar”, ha expressat, abans de defensar una ciutat “cohesionada i que no exclogui a ningú” i alertar de l’avenç de l’extrema dreta. L’esperit de “lluita i resistència” dels qui van viure aquells fets “ens pertany a totes”, ha afegit.
Ona Martínez ha situat les persones que construeixen Terrassa cada dia al centre del seu discurs. “Un lloc sense gent, sense vida, sense associacionisme, sense comunitat, sense veïnatge, no és ciutat”, ha assenyalat. La candidata a l’alcaldia ha reivindicat així la capacitat de Terrassa per anar més enllà i va reclamar una ciutat que pensi “en gran”.
“Ens toca arremangar-nos”, ha repetit en referència al curs polític que ara comença. “Confiem en Terrassa”, ha remarcat, defensant que la ciutat té “el talent, el coneixement” i els ingredients necessaris per ser “molt més del que és ara”.
L’acte ha acabat amb la tradicional ofrena floral i el cant conjunt d’”Els segadors”. Posteriorment, ERC també ha participat en l’acte de commemoració organitzat per la Comissió 4 de setembre a la Plaça Vella. Aquest divendres a les 19 hores, la commemoració continuarà amb l’acte institucional a l’església de Sant Francesc, presidit per l’alcalde Jordi Ballart.