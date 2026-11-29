Terrassa és una de les ciutats del país on el cinema té i hi ha tingut un arrelament més gran. Quan parlem de cinema ens referim tant als cineastes (amateurs i professionals), com a les localitzacions i la formació, absolutament indestriable de l’ESCAC. Des que els germans Lumière van començar les seves exhibicions del cinematògraf, a la ciutat hi ha hagut curiosos d’aquestes sales fosques, d’un art que ha evolucionat i ha arribat ben viu fins als nostres dies. Segons la Filmoteca de Catalunya, el primer film que es va projectar a Terrassa va ser “Boxeurs”, una filmació dels Lumière que mostrava dos boxejadors en plena acció. Va ser al teatre Retiro del carrer Pantà.
Un any abans, durant la Festa Major, gràcies a la llanterna màgica es van projectar les primeres imatges en moviment. El 1898 van començar les projeccions itinerants per la ciutat. I el 1906 es va inaugurar l’Arts-Lucis, un dels primers locals dedicats específicament al cinema. Una dècada més tard arribaria el Salón Catalunya del carrer de Sant Pere, avui de propietat municipal. Després arribarien l’Alegria, el Doré, el Principal, el Rambla, el Recreo, el Regina i tants altres. El segle avançava i el cinema era el principal entreteniment de les classes populars. A les darreries de segle, l’arribada de les multisales va significar el tancament d’aquestes històriques sales. L’any 1998 van arribar les 24 sales dels AMC, actuals Cinesa, a Parc Vallès. I amb el tombant de segle, l’Ajuntament va reobrir el Cinema Catalunya.
La passió pel cinema va impregnar diversos cineastes amateurs a través d’Amics de les Arts o el Coro Vell com els germans Joan i Ignasi Salvans, Pere Font, Ignasi Grau, Jan Baca, Joan Casamada, Gabriel Querol, Pere Font, Ramon Avellaneda, Carles Barba, Evarist Moliner, Toni Garriga, Carles Puig i Pere Botifoll, entre molts altres. Les noves generacions, centrades cada vegada més en el terreny professional, s’expliquen en bona mesura en l’arribada a la ciutat de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), una inesgotable pedrera de tota mena de tècnics, guionistes i directors que apareixen any rere any als llistats dels Gaudí, els Goya i els Oscars.
El primer rodatge documentat a Terrassa data del 1908, amb imatges de la rua de Sant Antoni. Passarien encara tres dècades fins que Evarist Moliner signés la primera pel·lícula terrassenca de ficció. Es titulava “De l’aula a la faula” i estava inspirada en la llegenda del Drac de Sant Llorenç. Si ens centrem en el professionalisme, cal observar quatre noms: Antoni Padrós, Toni Verdaguer, Albert Pintó i Caye Casas. Padrós va ser la gran referència del cinema independent i experimental.
Verdaguer va debutar el 1987 amb “L’escot”. El 1990 va rodar, a Terrassa, fonamentalment a la Casa Alegre de Sagrera, “La Teranyina”, basada en la novel·la del també terrassenc Jaume Cabré. Es tracta del film que millor representa la nostra ciutat, no només per la temàtica (burgesia d’una ciutat tèxtil), sinó també perquè es va rodar en espais emblemàtics de la ciutat i perquè l’autor era també terrassenc. Pintó i Casas van dirigir a quatre mans “Matar a Dios”. En separar els seus camins, van seguir explorant el cinema de gènere: el primer va rodar “Malasaña 32” i el segon “La mesita del comedor”, que va horroritzar fins i tot Stephen King.
De l’Hospital del Tòrax al Parc Audiovisual
Terrassa ha estat, i continua sent, però, un gran plató cinematogràfic. L’abundància de rodatges de tota mena s’explica, en gran part, pel tancament d’un sanatori al nord de la ciutat. Es tracta de l’antic Hospital del Tòrax, que va tancar el 1997. Mesos després, aquest fantasmagòric edifici deshabitat i ple de llegendes negres va servir per recrear-hi hospitals, presons, comissaries i hotels. Agustí Villaronga hi va rodar la pràctica totalitat d’”El mar” i Jaume Balagueró la seva òpera prima, l’exitosa “Els sense nom”. Hi tornaria amb “REC”, “Frágiles” i “Mientras duermes”. En vista de l’èxit, l’any 2005 es va restaurar i va néixer el Parc Audiovisual de Catalunya, un espai que aglutina quatre platós. D’aquí a dos anys se n’estrenaran dos més i el complex passarà a ser el més gran del país pel que fa al cinema. Acull entre 30 i 60 rodatges anuals i hi han passat els millors cineastes i actors del món.
Només a tall d’exemple, l’antic Hospital del Tòrax ha estat escenari de rodatges com els d’”El maquinista”, de Brad Anderson, amb Christian Bale o “Un monstruo viene a verme” de J.A. Bayona, amb Sigourney Weaver. S’hi han rodat també produccions internacionals com “Blackwood” de Rodrigo Cortés, amb Uma Thurman, “Marlowe”, de Neil Jordan, amb Liam Neeson, Diane Kruger i Jessica Lange, o el “Biutiful” d’Alejandro González Iñárritu, amb Javier Bardem.
Altres espais de la ciutat han servit també de plató cinematogràfic. L’any 1991, Félix Rotaeta hi va rodar “Chatarra”, amb Carmen Maura, Mario Gas i Rosario Flores. Oriol Paulo, un habitual de la ciutat, va rodar-hi “Contratiempo”, “El cuerpo” o “Los renglones torcidos de Dios”. D’aquí a dues setmanes arribarà a Netflix “En nombre de otro”, amb Eduard Fernández, Mario Casas i Blanca Suárez. La llista és interminable. El cinema, a Terrassa, és més viu que mai.
Els deu films de ficció més rellevants que s’han rodat a la nostra ciutat
“De l’aula a la faula”, Evarist Moliner, 1936
“El vicari d’Olot”, Ventura Pons, 1981
“La teranyina”, Antoni Verdaguer, 1990
“Chatarra”, Félix Rotaeta, 1991
“Els sense nom”, Jaume Balagueró, 1999
“El maquinista”, Brad Anderson, 2004
“Mamá”, Andrés Muschietti, 2013
“Los renglones torcidos de Dios”, O. Paulo, 2022
“Mi soledad tiene alas”, Mario Casas, 2023
“La sociedad de la nieve”, J.A. Bayona, 2023