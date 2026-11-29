La cuinera Noelia Fernández, de 22 anys, afronta el repte de representar Catalunya a l'European Young Chef Award, que se celebra a Malta, després d'imposar-se al Concurs de Cuina Jove de 2026. Nascuda a Ullastrell i resident a Terrassa, hi arriba amb mesos de preparació i una proposta gastronòmica que reivindica les arrels, el producte de proximitat i la identitat de la cuina catalana. El seu objectiu va més enllà d'aconseguir un bon resultat: vol defensar Catalunya culinàriament com es mereix.
Com estàs vivint aquests dies previs a l'Europeu?
M'estic preparant moltíssim a l'escola amb tot el professorat de cuina, tant el plat com el discurs. Del plat estic bastant segura: l'he treballat moltíssim. En canvi, el discurs em fa una mica més de respecte perquè és en anglès i no és la meva llengua materna. És una cosa que no domino tant i em genera més incertesa.
Fa uns mesos em vas comentar que havies de treballar l'anglès. Com ho portes ara?
He estat fent bastantes classes d'anglès i treballant molt el discurs. Ara puc dir que estic un 90% segura en aquest aspecte. Els nervis venen més de la incertesa de no saber què passarà. Són moltes emocions trobades.
Ha canviat alguna cosa en tu des que vas guanyar el Concurs de Cuina Jove?
Crec que soc més segura de mi mateixa. També ha estat fruit dels petits errors que he anat cometent en el dia a dia i de veure que soc capaç de fer les coses per mi mateixa, sense necessitar ningú. Tot i que encara em costa, crec que aquesta experiència m'ha ajudat més que no pas perjudicat.
Com definiries aquests mesos de preparació?
Intensos. Tot el meu cercle sap què faré, coneix les dates i, vulguis o no, tothom acaba preguntant. Porto sis mesos en què el meu dia a dia gira al voltant del concurs de Malta. Ha estat intens, però tenir aquesta oportunitat amb 22 anys és una cosa que m'omple el cor, sincerament.
També has començat a compartir a les xarxes socials part d'aquesta preparació. Què t'ha aportat crear aquest contingut?
Sincerament, ho he fet una mica per tenir un record de mi mateixa. Quan sigui gran podré pensar: «Amb 22 anys vaig estar fent això» i ensenyar-ho. També és una manera de distreure'm i no haver d'estar centrada exclusivament en el concurs. Gravar l'experiència, editar els vídeos i veure-la des de fora m'ha anat bé. Tot i això, no he estat tan constant com m'hauria agradat, perquè desgasta molt mentalment i sentia que m'havia de centrar en altres coses.
Tens intenció de continuar divulgant contingut gastronòmic després de l'Europeu?
Sí, segurament. Aquesta és la idea, tot i que no sé què vindrà després ni quina serà la meva posició al concurs. El resultat final també hi influirà.
Parlem del plat. Has mantingut la perdiu amb col amb què vas guanyar el concurs català o hi has introduït canvis?
Arran del treball amb els meus mentors, Oriol Castro, del restaurant Disfrutar, i Oriol Rovira, d'Els Casals, dos restaurants que admiro moltíssim, tant pels establiments com per les persones que hi ha al darrere, vam arribar a la conclusió que calia canviar algunes coses. Tot i això, el plat s'assembla bastant al que vaig presentar a Catalunya i continua sent una proposta molt rodona.
Què hi ha de la Noelia, d'Ullastrell i de la cuina catalana en aquest plat?
Tot. Absolutament tot. Des de la meva actitud fins a la meva manera d'entendre els productes i la terra de Catalunya en general. És el que vull intentar portar a Malta: un tros de Catalunya perquè estigui representat com es mereix.
Què t'agradaria reivindicar de la nostra gastronomia davant dels altres països?
Al Mediterrani en general, i no només a Catalunya, tenim una dieta molt equilibrada. Però és que, a més, nosaltres tenim mar, rius i muntanyes. Ho tenim tot! Podem treballar amb tota mena de productes de la nostra terra i no cal anar a buscar menjar lluny perquè aquí ja en tenim.
També reivindico especialment la carn de caça, que sempre ha estat un tema una mica controvertit. Se li ha de donar una oportunitat, perquè no és una carn tan explotada com poden ser la vedella o el porc. És una manera de treballar amb produccions controlades.
Com creus que pots sorprendre el jurat, tant per la teva manera de treballar com pel plat que presentes?
Pel que fa a mi, crec que em pot ajudar la seguretat amb què cuinaré. És un plat que he fet tantes vegades que tinc els temps molt controlats. Al minut 16 sé exactament què he d'estar fent perquè, si no, ja vaig malament. Ho tinc tot tan interioritzat que, tot i que segurament transmetré nerviosisme, també podré demostrar que sé què estic fent en cada moment.
Pel que fa al plat, vull posar la caça i la col al mateix nivell. Una verdura i un animal, amb la mateixa importància, i aconseguir que la carn de caça sigui un producte delicat, allunyat dels gustos forts amb què habitualment l'associem.
En el concurs català vas haver d'afrontar alguns imprevistos durant l'elaboració. Et prepares també per a situacions de pressió com aquestes?
Sí, segur que també passarà a l'Europeu. Pot ser que hi hagi algun imprevist o que algú em posi les coses difícils, però estic preparada. A l'escola també m'estan entrenant perquè, si passa alguna cosa, sàpiga com reaccionar. Crec que estic bastant preparada en tots els sentits.
Estàs confiada que podràs fer un bon paper a Malta?
És una cosa en què penso molt: què passarà si no quedo primera? I si quedo última? Tinc totes les possibilitats al davant. Sobretot, vull deixar Catalunya en una bona posició amb la feina que he fet, independentment del resultat. Si aconsegueixo una posició millor, evidentment, molt millor, però el que vull és que el jurat pugui dir que Catalunya ha estat ben representada.