Marta Pessarrodona va néixer el 1941 al carrer de la Mina de Terrassa i aquest mes ha fet 85 anys. Va ser lectora d'espanyol a la Universitat de Nottingham i té la Medalla de la Ciutat. A Sant Cugat, on viu, la biblioteca de Mira-sol porta el seu nom.
Com va arribar a la literatura? A partir dels sis anys. Abans a les nenes els preguntaven què volien ser de grans, i jo deia escriptora. Només vaig dubtar quan em van treure les amígdales: la infermera era tan amable que durant dos dies vaig voler ser infermera. Als 10 anys volia ser Federico García Lorca. A casa llegien molt: dinàvem tard perquè la meva mare no dinava fins que acabava la novel·la.
Sempre en català? Jo soc del 41 i no vaig fer mai cap examen en català. A casa parlàvem català tot el sant dia, però l'escola va ser en castellà, i els primers poemes els vaig escriure en castellà. Però tot d'una em vaig adonar que la poesia és una cosa molt teva. Em vaig comprar la gramàtica de Fabra, me la vaig llegir set vegades i em vaig posar a escriure en català. Segurament li ho dec a la Paulina Pi de la Serra: són coses que et van entrant.
"Quan vaig publicar 'Vida privada' hi havia una sola editorial que publiqués poesia. Ara n'hi ha 10.000"
Com va conèixer Gabriel Ferrater? Era al jurat del Premi Carles Riba, on hi havia el meu recull, i em volia conèixer. Jo ja l'havia vist: coincidíem al tren, ell pujava a Sant Cugat i jo canviava de vagó perquè soc tímida. No vaig guanyar, però l'editor em va dir que volia publicar "Setembre 30" amb un pròleg del Gabriel. Jo no el volia, perquè ja havíem començat la relació, però em van dir: "Nena, els amors van i venen, però els pròlegs queden" i tenien raó. Conèixer-lo em va fer avançar anys intel·lectualment. Ens portàvem 20 anys: era més de la generació dels meus pares que de la meva.
Ara enllesteix les memòries de quan van estar junts. El llibre ja està acabat, però l'estic retocant. Encara no l'he donat a la meva agent literària. Té pretendents, eh.
No ha escrit mai una novel·la. No ho he intentat mai. He escrit narracions curtes i molt d'assaig. El meu fort és la condensació, que és la poesia: en un poema dius coses que en una novel·la ocuparien tres capítols.
"Si tinc sis qualitats, quatre les dec a Anglaterra"
Què li va donar l'etapa a Anglaterra? Tot. Si tinc sis qualitats, quatre les dec a Anglaterra. Londres és la ciutat amb la qual estic casada des del 1967.
La seva obra viatja lluny. El 2024 vaig llegir poemes en català a Nova York, al Graduate Center de la City University, davant de l'Empire State. I ara m'ha sorprès Sèrbia, on m'han publicat la poesia completa fins al 2021.
Què ha canviat més en aquests 50 anys? Quan vaig publicar "Vida privada" hi havia una sola editorial que publiqués poesia. Ara n'hi ha 10.000. I que no em diguin que contra Franco vivíem millor, perquè és fals. Quan va morir vaig plorar, però no per ell, sinó perquè el meu pare, el Marià Vancells i el Gabriel s'havien mort i no ho podien veure.
Què recorda de la Terrassa d'aquells anys? Érem un grupet: el Toni Padrós, el Joan Cabezas, l'Anna Alavedra, el Marc Molins i jo. Érem rars i ens criticaven, perquè érem molt divertits. Fèiem exposicions als Amics de les Arts. La Paulina explicava que un dia van cantar la Internacional al bar i uns que passaven van dir que allò no era Amics de les Arts, sinó Amics de l'URSS.
"A Terrassa és on estic més descuidada. Si s'hi ha de posar una placa, hauria de ser a l'antiga papereria Cal Gorina"
Ser dona ho va fer més difícil? Sí. Vaig escriure a Simone de Beauvoir, a qui havien insultat per "El segon sexe", per dir-li que jo i les meves amigues la defensaríem. El 1962 em va contestar de puny i lletra.
Quina figura terrassenca reivindicaria? La Paulina, òbviament. Era del 1906. El seu nebot, el Quico Pi de la Serra, diu que la tia el va fer cantautor en català sense dir-li-ho mai.
Quin reconeixement l'ha emocionada més? El de Vallmanya, a Pinós, el poble del meu pare, al Solsonès. M'hi han posat una placa sense dir-m'ho. A Terrassa és on estic més descuidada. Si s'hi ha de posar una placa, hauria de ser a l'antiga papereria Cal Gorina, al carrer de Sant Pere, amb el poema "Autoretrat a Terrassa, a l'estiu". Es va parlar de posar-l'hi, i res.
Quina salut té la cultura en català? Boníssima. He estat jurat del Premi Gabriel Ferrater de poesia i hi ha una vitalitat tremenda. Tinc total confiança en la immersió.
Com s'imagina la cultura catalana d'aquí a 50 anys? La penso més forta, i penso que Catalunya serà com la caiguda del mur de Berlín: un dia ens despertarem i serem un país. El que és potent a Catalunya és la societat, som nosaltres.