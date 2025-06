Premiem gent que projecta Terrassa fora

Sense autosatisfaccions vanes, però amb orgull de ciutat: fins a l'infinit i més enllà. Aquest dijous, 5 de juny, tornen els premis Gent de Terrassa, que aquest diari concedeix per quart any consecutiu des del seu rellançament. La gala reconeixerà terrassencs que porten el nom i el tarannà de Terrassa a tot arreu.

Representants de molts

No cal redundar en la consideració de “marc incomparable” en referència al lloc on se celebra: la Seu d’Ègara, ni potser tampoc cal redundar en la consolidació d’una gala convertida en la quinta essència del reconeixement ciutadà. Només n’hi ha prou amb deixar-se seduir per la distinció a uns pocs que representen a molts. Aquest dijous, a partir de les 19 hores, el Diari de Terrassa lliurarà els seus premis Gent de Terrassa, que arriben a la quarta edició amb un denominador comú entre els guardonats: són gent de Terrassa, en efecte, que han excel·lit a Terrassa i fora de la ciutat, també, però, sobretot, són gent de Terrassa que ha projectat el nom i la identitat de la població més enllà dels seus límits, i que ho continuarà fent.

Són un periodista de trajectòria reconeguda, una actriu que ha fet ja el salt de l’àmbit de la revelació, una advocada d’advocades, una colla castellera que sinònim de terrassenquisme per tots costats, un il·lustrador propulsat a l’elit de la creació de videojocs, una escriptora forjada a base de somnis i tenacitat i un cuiner tan singular com premiat.

Quatre anys

Són, respectivament, Xavi Coral, Míriam Moukhles, Maria Vidal, els Minyons de Terrassa, Conrad Roset, Sònia Guillén i Artur Martínez. La secció Gent de Terrassa, amb quatre anys d’existència, és la base per a aquest guardons que, lluny de l’embadaliment d’autocomplaença, formen part de la marca de la ciutat que és sant i senya, sustent i objectiu, del diari.

L’acte es tancarà amb el jazz de Terrassa DT Swing, i una degustació, perfecta combinació, de nou, universalitzadora. Gent de Terrassa, és la vostra diada, enguany dedicada en especial a un grup de persones que porten Terrassa a dins i l’ensenyen a fora amb la seva feina i un tarannà arrelat a la seva ciutat.

Allà hi seran els guardonats, juntament amb representants institucionals, entre els quals l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president del Parlament, Josep Rull; i el secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de la Generalita, Carles Escolà, a més de l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, i Jaume Puig, alcalde d’Ullastrell.

Els protagonistes

Artur Martínez, una personalitat amb estrella cuinada a foc lent

El chef Artur Martínez

Alberto Tallón

En l’elenc de terrassencs il·lustres dels últims anys, entre el conjunt de conciutadans que enalteixen la ciutat amb les seves obres i la seva trajectòria vital i professional, no podia faltar un portentós representant dels fogons. La biografia culinària d’Artur Martínez està feta a foc lent. Ha passat del familiar El Buen Gusto al Capritx, tots dos establiments al barri de Poble Nou-Zona Esportiva; del Capritx al Hilton Diagonal Mar, del Hilton Diagonal Mar al cor de Barcelona, on vol obrir un nou projecte ambiciós. Mesos enrere, Artur Martínez va anunciar la mudança del seu restaurant barceloní a un altre local, al Centre de la capital catalana, per a l’any vinent. Va batejar la seva aposta barcelonina amb el nom d’Aürt, que és estrella Michelin des del 2019 i va renovar la prestigiosa distinció al novembre del 2024. Al març passat, el restaurant del xef terrassenc va revalidar un any més els dos Sols de la Guia Repsol. Ara fa quatre anys, la Opinionated About Dining (OAD) Top European Restaurants va seleccionar l’Aürt per ser un dels restaurants espanyols recomanats de la llista. Martínez sempre ha subratllat el seu sentiment de pertinença a Terrassa, que aquest dijous, amb el Gent de Terrassa, se suma als mútiples reconeixements rebuts en la seva carrera.

Xavi Coral, la figura televisiva

El periodista Xavi Coral

Alberto Tallón

Durant molts anys va destacar entre les figures de l’orgull terrassenc i terrassenquista. Aquell noi que sortia a TV3 tant sovint, presentador d‘informatius, periodista reconegut, era de Terrassa de soca-rel, amb tots els ets i uts. “Anava amb mi a l’escola!”, comentava un. “Som de la mateixa colla!”, potser exagerava un altre. Xavi Coral, ubicu amb poques comparacions, igual ocupava pantalla que presentava un acte a la seva ciutat. Fa uns mesos va publicar el seu llibre “Aprendre a esquivar les bales”, basat en unes memòries que va escriure el seu avi Josep Trullàs en temps convulsos. Ja n’havia escrit un, “L’herba sempre és més verda a l’altra banda”, sobre experiències en els seus múltiples viatges. Xavi Coral representa i destil·la el fet de ser Gent de Terrassa i dur el nom de la seva ciutat allèn les fronteres.

Conrad Roset, un il·lustrador que és artesà del videojoc

L`il·lustrador Conrad Roset

Nebridi Aróztegui

Aquest artista terrassenc va rebre el Premi Nacional de Cultura 2024 per “l’habilitat per portar el seu talent com a il·lustrador al món digital”, segons va exposar el jurat. Enguany, l’Ajuntament ha triat Conrad Roset per elaborar el cartell oficial de la Festa Major 2025, amb el qual l’il·lustrador i director creatiu ha volgut homenatjar la cultura popular i tradicional. Roset és Creu de Sant Jordi i ara es dedica gairebé en exclusiva a la creació en l’estudi de videojocs Nomada Studio, del qual va ser cofundador. Es considera “artesà del videojoc”.

Míriam Moukhles, tot ocell i ja més que una actriu revelació

Míriam Moukhles

Nebridi Aróztegui

Nascuda a Terrassa el 1996, recentment guanyadora del Premi Revelació dels XXVII Premis de la Crítica d’Arts Escèniques, Míriam Moukhles va participar l’any passat en tres projectes teatrals: “Nodi: de gossos i malditos” (Maldà), “Tots ocells” (La Perla 29) i “Anna Karènina” (Teatre Nacional de Catalunya). Precisament per l’aclamada “Tots ocells”, l’actriu terrassenca és finalista del premi a millor actriu a la XXVIII edició 2025 dels Max, que es lliuraran el proper 16 de juny. Aquest dijous, Diari de Terrassa reconeixerà la feina d’una actriu que ja és més que una promesa.

Maria Vidal, advocada de prestigi i pionera

L`advocada Maria Vidal

Alberto Tallón

És una terrassenca pionera en molts sentits. Maria Vidal va estudiar Dret a finals dels anys seixanta i principis dels 1970s i va començar a exercir com a advocada l’any 1974, quan la presència de dones en aquest sector encara no era habitual. “La vida és Dret”, ha dit més d’una vegada. Ha estat degana del Col·legi d’Advocats de Terrassa i ha participat de manera activa en la defensa dels drets de les dones. Distingida pel Consejo General de la Abogacía Española l’any 2013 amb la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía, rep aquest dijous el premi Gent de Terrassa.

Sònia Guillén, un salt al buit des del principi d'incertesa

Sònia Guillén, escriptora

Nebridi Aróztegui

Treballadora durant 32 anys en una assessoria, Sònia Guillén tenia el somni de ser escriptora. Ho ha aconseguit amb tossuderia i treball. Arran de la pandèmia, es va plantejar un gir radical a la seva vida, un salt al buit. Es va presentar a concursos de relats, que va guanyar. Va rebre tres premis per sengles llibres, fins que, amb el quart, “El principi d’incertesa”, va assolir l’èxit, fitxant per l’editorial Anaya. Aquesta autora de thrillers té el cap efervescent d’històries i el reguitzell de guardons van donant empenta a la seva trajectòria. Ara en rep un altre.

Minyons de Terrassa

Jaume Maeso, president dels Minyons

Nebridi Aróztegui

Són més que una colla castellera. Són impuls de cohesió, ambaixadors terrassencs de color malva. Jaume Maeso, el seu president, rebrà el reconeixement als Minyons, colla que es va presentar a la ciutat el juliol del 1979 i ha iniciat una nova era amb el trasllat a Cal Reig.