Les obres a les escales del carrer de l'Estornell encaren la recta final

L’Ajuntament treballa per millorar l’accessibilitat al barri de Can Palet de Vista Alegre amb la reforma de les escales del carrer de l’Estornell, que ja es troba en la seva recta final.
L’actuació, que finalitzarà la setmana vinent amb la instal·lació de la barana definitiva, ha servit per rehabilitar un tram d’escales que es trobava en mal estat, amb travesses de fusta molt deteriorades, trams sense proteccions i paviments irregulars que dificultaven la mobilitat, especialment per a persones grans o amb mobilitat reduïda. S’han substituït els antics esglaons de fusta per elements prefabricats de formigó i s’ha reurbanitzat tot l’àmbit d’actuació per adequar-lo a la normativa vigent d’accessibilitat en espais públics urbanitzats.
El nou traçat compta amb una amplada mínima de 2,30 metres, trams d’entre 3 i 12 esglaons i replans de descans amb una profunditat mínima d’1,5 metres. A més, s’hi ha incorporat paviment podotàctil a l’inici i al final del recorregut per facilitar l’orientació de les persones amb discapacitat visual. Cada esglaó inclou també una banda de seguretat de 5 centímetres diferenciada en textura i color, situada a 3 centímetres de la vora per evitar relliscades o caigudes. L’actuació permet millorar els accessos a diversos habitatges i reforçar la seguretat per als vianants que utilitzen aquest pas diàriament. Amb aquesta reforma, el consistori dona resposta a una reclamació històrica del veïnat i continua avançant en l’objectiu de fer una ciutat més accessible i inclusiva.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va visitar ahir les obres de remodelació, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona; de la regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba; de la regidora del Districte 4, Laura Rivas, i de representants veïnals.