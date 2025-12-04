“Ara tenim eines per reduir la pressió als conductors”

Miguel García Cáceres, inspector i coordinador de conductors de Tmesa, valora positivament el nou text normatiu de l’Ordenança de Bases de Convivència Democràtica, que incorpora per primera vegada un capítol específic sobre l’ús del transport públic urbà, com un mecanisme clau per reduir la pressió al volant i millorar la convivència dins l’autobús.
García Cáceres, que va ser conductor des del 1989 fins al 2012 i, des d’aleshores, exerceix d’inspector i coordinador, destaca que el valor de la nova ordenança no és tant el mecanisme sancionador, sinó el suport que suposa ampliar les normes per garantir un servei més segur i respectuós. “Normes ja n’hi havia, però ara tenim més eines per dir ‘això no es fa’ i tenir un major control amb els passatgers”, afirma.
L’objectiu, segons García Cáceres, és garantir “el bon funcionament del servei” mitjançant el civisme. La norma regula drets com l’accés prioritari a seients per a col·lectius vulnerables, però també obliga a seguir indicacions, mantenir la higiene o fer servir les portes correctes. Tot i que els conflictes greus són “una minoria”, García Cáceres reconeix que els conductors s’enfronten diàriament a situacions que “erosionen” i “afegeixen pressió a una feina ja de per si exigent pel trànsit i els horaris”. “Tot el que ajudi a reduir aquesta pressió és benvingut”, conclou.
Entre les incidències habituals, l’inspector destaca els moments d’entrada i sortida, especialment en hores punta als instituts. “Són sobretot adolescents que bloquegen portes, no fan cua o volen pujar tots de cop; són criatures que van jugant, però ens afecten el servei”, explica. També cal corregir hàbits com entrar per la porta del darrere o prémer els timbres sense necessitat.
L’ordenança amplia el llistat de prohibicions concretes. García Cáceres reconeix casos de faltes de respecte. Ara, distreure el conductor de manera “dolosa” serà sancionable, així com viatjar sense títol, fumar, introduir objectes perillosos o ocupar els seients reservats. També es prohibeix beure o menjar: “A vegades mengen pipes o de tot, i si es pot evitar, es crida l’atenció”, apunta. En tot cas, l’inspector llança una advertència clara: “Si hem d’arribar a aturar un servei, que siguin conscients que això pot comportar sanció”.
Els prop de 150 conductors i sis inspectors celebren l’ampliació de la norma. El protocol és clar: el conductor té l’autoritat immediata i, si cal, intervé l’inspector, que decideix si avisa la Policia Municipal, que reforçarà controls i tasca informativa. L’inici de l’aplicació dependrà de la publicació oficial, però l’inspector reitera que l’esperit és pedagògic i dissuasiu.
Doble vessant: per un viatge més segur
Des de l’empresa, es recorda que aquest enduriment de les normes té una doble finalitat: protegir els treballadors de situacions incòmodes o perilloses i, alhora, garantir que la resta d’usuaris viatgin amb tranquil·litat. Als busos s’aplicaran, d’acord amb el text, sancions de 200 a 700 euros (les greus) per bloquejar les portes i impedir la ruta, enfrontar-se al conductor o viatjar sense el títol vàlid.