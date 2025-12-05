El Condicionament inicia dimarts l’última fase d'obres

L’Ajuntament posarà en marxa el pròxim dimarts la darrera fase d’obres per transformar l’antic edifici industrial del Condicionament Terrassenc en un dels equipaments de cultura popular més grans de Catalunya. L’actuació, que compta amb un pressupost d’1.885.331,25 euros i té una durada prevista de 12 mesos, permetrà finalitzar la transformació de l’espai.
Els treballs suposaran la construcció de totes les sales de la planta baixa i de l’entresolat, les quals ja s’havien començat a aixecar parcialment en una primera fase mitjançant una estructura metàl·lica, consolidant així l’estructura definitiva de l’edifici. A més, s’adequaran les sales d’assajos i es crearan a l’entresolat sales polivalents destinades a reunions, formacions o tallers per a les entitats. En aquests espais s’executaran totes les instal·lacions necessàries per equipar-les completament, incloent-hi sistemes de climatització, ventilació, aigua, sanejament, electricitat i protecció contra incendis.
El projecte també reconfigurarà l’espai exterior del pati per fer-lo accessible des del carrer i replantejarà la porta de vehicles que connecta amb el passeig del Vint-i-dos de Juliol. La unió del pati amb l’entrada pel carrer Joaquim Folguera permetrà crear una connexió per l’interior de l’equipament.
Un districte cultural de referència
La regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba, sostè que amb l’inici d’aquests treballs s’encara la recta final per fer realitat un equipament que aproparà la cultura a la ciutadania. Alba ha recordat que l’edifici s’ubica en una zona que configurarà un autèntic districte cultural juntament amb el Vapor Albinyana, que enllaçarà patrimoni arquitèctonic i paisatge industrial.
En total, el consistori calcula una inversió de 3,5 milions d'euros a l’equipament des de 2015, executada en diverses fases.