Una programació de Nadal àmplia als eixos comercials de la ciutat

Terrassa ja respira ambient de Nadal. Aquest dijous al migdia, els representants dels diferents eixos comercials de la ciutat han presentat conjuntament la campanya d’activitats per a aquestes festes, un programa extens que vol reafirmar el paper del comerç de proximitat com a motor social i econòmic. L’alcalde Jordi Ballart ha enviat un missatge clar als terrassencs: “Volem que no se’n vagin a Barcelona, Sant Cugat o Sabadell, sinó que es quedin a la seva ciutat. A Terrassa hi trobem de tot i la gent ha d’apostar pel comerç local i de proximitat”.
Durant la presentació, Ballart també ha destacat la importància de reforçar la imatge i l’activitat del comerç local en dates com aquestes, assenyalant que la ciutat disposa d’un teixit associatiu “fort i cohesionat”. A més, ha recordat que la il·luminació nadalenca és un element clau per dinamitzar els carrers. Per això, l’Ajuntament ha incrementat els punts de llum i la decoració i continuarà fent-ho l’any vinent.
TerrassaCentre
A Terrassa Centre, la campanya ja ha començat amb el calendari d’advent, que reparteix més de 60 premis entre els seguidors i clients dels establiments. La campanya més esperada per a la canalla torna a ser el Joc dels caganers, amb figures amagades als aparadors. Enguany s’hi afegeix un joc complementari creat amb El Social, coincidint amb el 75è aniversari del patge Xiu-Xiu.
Can Boada-Ponent
L’Associació de Comerç Can Boada-Ponent impulsarà activitats entre el 12 i el 14 de desembre, amb un gran mercat de Nadal a la plaça de Lluís Companys que combina parades de comerç local i artesania. Aquell divendres arribarà el Tió i se celebrarà un berenar popular. Dissabte, el Pare Noel visitarà la plaça d’Agustí Bartra i es podrà participar en un sorteig de 1.000 euros en vals. Durant tot el cap de setmana hi haurà tallers, nadales i el trenet del barri.
Roc Blanc
El barri del Roc Blanc, que enguany celebra el primer any de la seva associació de comerciants, organitzarà del 19 al 21 de desembre la fira “El Nadal brilla al Roc Blanc”, amb productes diversos, tast de vins, tallers infantils, la visita del Tió i parades del trenet.
Ca n’Aurell
A Ca n’Aurell, els comerços s’identificaran amb un arbret decorat, que també servirà perquè els infants recullin les cartes per a la Patgesssa Mauri, que visitarà el barri el 3 de gener. Abans, el dia 20, hi haurà Tió amb animació, paradetes solidàries i, el dia 29, una actuació d’òpera.
Can Palet
Per la seva part, l’Associació de Comerciants de Can Palet impulsa una gran panera solidària de 1.000 euros, així com vals de compra i un concurs d’aparadors. El Tió, una xocolatada, la visita del Pare Noel i un trenet gratuït completaran la seva programació.
Més barris
A Sant Pere, els comerços organitzen una Llumeneta amb paneres diàries fins al 24 de desembre.
A Sant Pere Nord, del 20 al 23, la plaça del Primer de Maig es transformarà en un poblat nadalenc amb fira, espectacles i una Cavalcada del Pare Noel.
La Maurina aposta per reforçar la identitat del barri amb un calendari propi, un arbre decoratiu comú i lots de Nadal sortejats per cada comerç.
Participació dels eixos
A la presentació hi han assistit les associacions de comerciants de Can Palet, TerrassaCentre, Roc Blanc, Ca n’Aurell, Can Boada-Ponent, La Maurina, Sant Pere, Ca n’Anglada, així com l’AV de Sant Pere Nord, comerços de Can Roca, un dinamitzador del Mercat de la Independència, el Gremi d’Hostaleria, l’Associació d’Artesans i l’Associació de Venedors del Mercat Martí l’Humà.